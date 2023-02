49-Jähriger wird an Bushaltestelle in Ulm von drei Personen verprügelt

Der Vorfall ist schon eine Weile her, doch erst jetzt gibt die Polizei ihn bekannt. Am Bleicher Hag in Ulm wurde ein 49-Jähriger zusammengeschlagen.

22.02.2023 | Stand: 09:24 Uhr

Drei bislang Unbekannte haben in Ulm einen 49-Jährigen zusammengeschlagen. Auch Pfefferspray kam zum Einsatz, heißt es. Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonntag, 12. Februar. Von der Polizei mitgeteilt wurde er aber erst an diesem Dienstag.

Nach Schlägerei an Ulmer Bushaltestelle: Drei unbekannte Täter flüchten

Gegen 19 Uhr sollen die drei Unbekannten den Mann an der Bushaltestelle "Am Hetzenbäumle Steig A" verprügelt haben. Beim Eintreffen der Polizei sollen die Angreifer bereits verschwunden gewesen sein. Ein Täter sei mit einem silbernen Kleinwagen in Richtung Mähringer Weg geflüchtet. Ein weiterer soll sich zu Fuß in Richtung Sonnhalde entfernt haben. Der dritte Unbekannte flüchtete als Beifahrer mit einem unbekannten Auto in Richtung Lupferbrücke, so die Ermittler.

Der Polizeiposten Eselsberg ermittelt nun und sucht weitere Zeugen, die Angaben zum Vorfall, zu den Autos oder auch Personen machen können. Einer der Angreifer hatte laut Polizei eine Glatze und trug eine braune Lederjacke. Ein weiterer Täter soll mit einem blauen Parka mit Fellkragen an der Kapuze bekleidet gewesen sein. Der dritte Unbekannte soll einen längeren dunklen Parka getragen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0731/1880 entgegengenommen. (AZ)

