"Bodhi" vor dem Aus: Erstes veganes Restaurant in Ulm schließt Ende Februar

Nach München und Augsburg eröffnete Klaus Kuttner 2019 sein drittes veganes Restaurant in Ulm. Das "Bodhi" war das erste dieser Art in der Donaustadt. Nun ist wohl bald Schluss.

17.02.2023 | Stand: 08:57 Uhr

2019 wurde das vegane Wirtshaus "Bodhi" in der historischen Gaststätte "Auf dem Kreuz" in Ulm eröffnet. Es war das erste dieser Art in der Donaustadt. Gastronom Klaus Kuttner brachte sein an Standorten in München und Augsburg erprobtes Konzept nach Baden-Württemberg: gutbürgerliche Küche, ganz ohne tierische Produkte. Doch nun kommt das zumindest "vorübergehende" Aus.

Wie es auf der Internetseite des Lokals heißt, wird der Standort Ulm nur noch bis Ende Februar betrieben. Und das nur noch an den Wochentagen Freitag und Samstag, zu den regulären Öffnungsstunden. Die Entscheidung sei nach reiflicher Überlegung aus verschiedenen privaten wie auch geschäftlichen Gründen gefallen. "Es ist sehr traurig, jedoch blicken wir auf viele schöne Jahre zurück, haben etwas einzigartiges geschaffen und stets großes Lob von Euch geerntet, was uns immer wieder aufs Neue motiviert hat", heißt es dort weiter.

"Bodhi" in Ulm schließt: Verhandlungen mit externen Betreibern laufen

Derzeit würden Verhandlungen laufen, ob eine Übernahme gegebenfalls durch einen externen Betreiber umsetzbar wäre. Sobald sich hier etwas konkretes ergibt, wollen sie darüber informieren. Klaus Kuttner und sein Team hofft, das "kleine vegane Utopia in Ulm erhalten zu können". Auch der Standort in Augsburg wird zum Monatsende schließen. Anfang Dezember wurde auf der Internetseite die Eröffnung eines zwischenzeitlich vierten Standorts in Nürnberg vermeldet. Doch schon damals war von "Widrigkeiten aus Auflagen, Lieferengpässen, Personalknappheit" die Rede.

Kuttner, der in Ulm geboren, in Pfaffenhofen aufgewachsen und hat am Weißenhorner Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium sein Abitur gemacht, war am Donnerstagabend für unsere Redaktion zunächst nicht zu erreichen. (AZ/krom)

Lesen Sie auch