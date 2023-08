Vom Postboten zum Internetstar: Ulmer Tiktoker reist ohne Flugzeug nach Thailand

Josua Wirth beweist seit Jahren ein Gespür für Internethits. Gerade begleiten ihn Millionen auf seinem Weg nach Thailand. Er postet täglich Tiktok-Videos.

Von Rosaria Kilian

07.08.2023 | Stand: 16:04 Uhr

Josua Wirth steht in Kathmandu vor der Botschaft und rauft sich die Haare. Seit Monaten hängt er in der nepalesischen Hauptstadt fest und schlägt sich mit Problemen mit seinem Visum herum. China verbiete ihm die Einreise wegen türkischer Einreisestempel in seinem Reisepass, sagt Wirth. Mit diesen bürokratischen Hürden habe er nicht gerechnet. In Flipflops und kurzärmligem Leinenhemd spricht er in seine Handykamera. Wenige Minuten später werden Hunderttausende in seiner Heimat bei Ulm und überall auf der Welt das Video sehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.