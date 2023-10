Keine Plätze mehr frei: Stadt Ulm will keine Flüchtlinge mehr aufnehmen

OB Gunter Czisch sieht die Belastungsgrenze überschritten und warnt vor Folgen für den Zusammenhalt in der Stadt. Die Entscheidung ist aber nur vorübergehend.

10.10.2023 | Stand: 09:40 Uhr

Wie viele Kommunen und Landkreise ist die Stadt Ulm einer Mitteilung zufolge inzwischen am Limit, was die Unterbringung Geflüchteter angeht. Alle Plätze seien belegt. "Es gibt derzeit einfach keinen einzigen freien Platz mehr in den bestehenden Unterkünften", wird Oberbürgermeister Gunter Czisch zitiert. Er habe daher entschieden, dass mindestens in dieser Woche keine weiteren Geflüchteten in Ulm aufgenommen werden.

Ab Mitte Oktober werden erstmals Räume der ehemaligen Technischen Hochschule in Böfingen und möglicherweise auch wieder die alte Kepler-Turnhalle mit Geflüchteten belegt. Darüberhinaus werden einfache Hotelzimmer angemietet und die Stadt sucht weiterhin auf dem privaten Immobilienmarkt nach geeigneten Objekten. Doch es fehlt nicht nur an Unterbringungsplätzen, zunehmend mangelt es auch an Personal bei den Fachabteilungen der Bürgerdienste und im Sozialbereich für Geflüchtete.

Ulm will mindestens eine Woche lang keine Geflüchteten aufnehmen

Czisch fordert daher von Bundes- und Landesregierung ein schnelles Handeln und einen "kompletten Richtungswechsel der bundesdeutschen Politik im Umgang mit Geflüchteten – den wir Kommunen im Übrigen schon seit Monaten fordern". Dazu gehöre, die irreguläre Zuwanderung bereits an den Grenzen zu stoppen, die Sozialleistungen auf ein europaweit harmonisiertes Niveau anzupassen und die Asylverfahren zu beschleunigen. Auch müsse der Bund die kommunalen Aufwendungen für Geflüchtete umfassend finanziert. "Es wäre für den sozialen Zusammenhalt fatal, wenn im Gemeinderat darüber debattiert werden müsste, welche wichtigen kommunalen Maßnahmen zurückgestellt werden, um Migrationskosten decken zu können."

Czisch beobachtet zudem ein schwindendes Verständnis in der Bevölkerung, "auch bei denen, die sich in der Flüchtlingskrise engagiert haben". Die Zahl der Geflüchteten müsse dringend begrenzt werden, weil sonst immer mehr Notunterkünfte erforderlich werden. Hinzu komme, dass Kitas, Schulen und die medizinische Versorgung bereits heute massiv belastet und teilweise auch schon überlastet seien. Der OB sorgt sich um den Zusammenhalt in seiner Stadt, weil er befürchtet, dass das Vertrauen der Menschen in den handelnden Staat auch in Ulm abnehmen könne.

Rund 2800 Geflüchtete leben aktuell in Ulm

In Ulm leben aktuell annähernd 2800 Geflüchtete in der Obhut der Stadt, knapp 1.200 von ihnen in Gemeinschaftsunterkünften und in den Messehallen in der Friedrichsau . (AZ)