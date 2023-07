Mann fällt beim Pinkeln in Fensterscheibe: So reagiert die Metzgerei

Ein alkoholisierter 34-Jähriger verliert beim Pinkeln am Ulmer Münsterplatz das Gleichgewicht. Für die Metzgerei Kleiber hat der Vorfall Folgen, wenn auch nur geringfügig.

29.06.2023 | Stand: 14:26 Uhr

Rund um das Ulmer Münster gab es in der Vergangenheit immer mal wieder Ärger mit Wildpinklern. Jener Vorfall in der Nacht zum Dienstag ist dann aber noch einmal eine Stufe kurioser. Weil ein 34-Jähriger beim Verrichten seiner Notdurft das Gleichgewicht verlor, stürzte er in eine Schaufensterscheibe. So schilderte zumindest die Polizei den Vorfall am Dienstagmittag. Am "Tatort" erfährt man erst im Gespräch mit unserer Redaktion davon. Für den Betrieb und seine Kunden hat der Vorfall Folgen, wenn auch nur geringfügig.

