Union plädiert für Notaufnahme-Gebühr: Das steckt hinter der Forderung

Eine Gebühr für die Notaufnahme. Das jedenfalls fordert ein Bundestags-Antrag der CDU und CSU. Wie viel Betroffene zahlen sollen, erfahren Sie im Artikel.

12.05.2023 | Stand: 18:02 Uhr

In den Notaufnahmen der Kliniken des Landes stehen die Menschen Schlange, was zu Frust führt, nicht nur bei Patienten, sondern auch bei Ärzten und Pflegern. Laut einer Erhebung der Deutschen Krankenhausgesellschaft verzeichnet jede dritte deutsche Klinik einen Anstieg der Notaufnahmen um 40 bis 60 Prozent.

CDU und CSU wollen die Einrichtungen daher entlasten – und schlagen laut einem Bundestags-Antrag, der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt, eine Gebühr von 20 Euro für Patienten vor, die keine Ersteinschätzung vorweisen können. Doch was steckt dahinter, wie begründet die Partei ihren Vorschlag und welche Kritik wurde bisher laut?

Union plädiert für dänisches Modell: Notaufnahmen nicht mit "Patienten mit Lappalien verstopfen"

Dem Unions-Vorschlag zufolge müssen Personen, die nicht mit dem Rettungsdienst eingeliefert werden oder keine ärztliche Einweisung haben, verpflichtend den Notruf anrufen. Dort, so die Theorie, soll eine Ersteinschätzung vorgenommen und gegebenenfalls ein Termin für die Notaufnahme vergeben werden. Wer stattdessen ohne Anruf und Termin selbst in die Notaufnahme geht, muss vor der Behandlung 20 Euro zahlen. Als Musterbeispiel für eine praktische Umsetzung berufen sich CDU und CSU auf ein nordisches Nachbarland, in dem eine ähnliche Praxis bereits Usus sein soll.

So sagte der CSU-Gesundheitspolitiker Stephan Pilsinger dem RND."Wir wollen in Deutschland ein ähnliches Modell wie in Dänemark einführen, um dafür zu sorgen, dass in den Notaufnahmen echte Notfälle schnell behandelt werden und diese nicht weiter von Patienten mit Lappalien verstopft werden."

Breite Kritik an Notaufnahme-Gebühr: Vorschlag bürokratisch und unsozial

Kritik an dem Vorschlag der CDU ließ nicht lange auf sich warten und kam nicht nur von den anderen Parteien. "Einen massenhaften Missbrauch der Notaufnahmen in deutschen Kliniken gibt es faktisch nicht. Deshalb ist die Forderung nach einer Strafgebühr reine Polemik und lenkt von den hausgemachten Problemen bei den niedergelassenen Ärzten ab", sagte etwa der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, gegenüber dpa.

Grünen-Politiker Dahmen kritisierte dagegen den unsozialen und bürokratischen Aspekt des Vorschlags: "Menschen mit akutem medizinischem Problem müssen sich unabhängig vom Geldbeutel jederzeit auf Hilfe in Notaufnahmen verlassen können", sagte er. Eine Gebühr bedeute mehr Bürokratie und somit eine Mehrbelastung für die Notaufnahmen. Auch Linken-Vorsitzende Janine Wissler kritisierte den Unions-Vorstoß als "unsinnig und unsozial". "Viele Menschen suchen die Notaufnahme auf, weil sie verzweifelt sind", so die Parteivorsitzende. Stattdessen solle zunächst Abhilfe bei den langen Wartezeiten für Termine bei Spezialisten und der mangelnden Medikamentenversorgung bei Kindern geschaffen werden.

FDP-Politiker Ullmann dagegen befand den Vorstoß des einstigen Koalitionspartners für undifferenziert: "Wir haben keine einheitliche Definition eines Notfalls. Deshalb wäre es mit einem unsäglichen bürokratischen Aufwand verbunden, in bestimmten Fällen 20 Euro als Gebühr zu beantragen." Zudem könne es sein, dass wirkliche Notfallpatienten wegen der drohenden Gebühr nicht in die Notaufnahme kämen.

Debatte um Notaufnahme-Gebühr nicht neu

Viel Aufregens also um einen Bundestagsantrag. Dabei ist weder die Debatte um überlastete Notaufnahmen der Krankenhäuser noch der Vorschlag der Unionspartei neu. Erst im April hatte Kassenärzte-Chef Andreas Gassen eine ähnliche Forderung erhoben, um die Notaufnahmen zu entlasten. "Wer noch selbst in eine Notaufnahme gehen kann, ist oft kein echter medizinischer Notfall", hatte Gassen dem RND gesagt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erteilte dem Vorstoß jedoch eine Absage.

Es werde zwar intensiv über die Neustrukturierung der Notfallversorgung diskutiert, eine Notaufnahme-Gebühr gehöre allerdings nicht dazu, „daher wird der Vorschlag von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung keine Umsetzung finden", so der SPD-Politiker.