Unwetter in Baden-Württemberg: DWD warnt vor Sturmböen, Regen und Hagel

Der Deutsche Wetterdienst hat für Baden-Württemberg eine Unwetter-Warnung herausgegeben. Wo Sie mit Sturmböen, Regen und Hagel konfrontiert werden, lesen Sie im Artikel.

31.03.2023 | Stand: 14:15 Uhr

Das Wochenende vor Ostern hat es für Baden-Württemberg noch einmal in sich. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) muss in einigen Teilen des Landes heute und am Wochenende mit Unwettern und teilweise auch Orkanböen gerechnet werden. Wir haben für Sie zusammengefasst, wie das Wetter in den kommenden Tagen werden soll.

Übrigens: Über die Wetterlage an Ostern können Sie sich bereits jetzt informieren. In Karlsruhe ist sogar mit Kaiserwetter zu rechnen.

Baden-Württemberg Unwetter: Hier drohen Sturmböen, Regen und teilweise Hagel

Derzeit (Stand Freitagvormittag) herrscht in allen Teilen Baden-Württembergs "markantes Wetter". Dazu zählen laut dem DWD alle Wetterlagen mit starkem Gewitter, Windböen, Starkregen oder vereinzelt auch Dauerregen. Was die Unwetter-Stufen bedeuten, hat die Allgäuer Zeitung zusammengefasst. Wie der DWD für Freitag mitteilt, ist vor allem der Hochschwarzwald von orkanartigen Böen bedroht.

Sturm- und Windböen mit einer Stärke von etwa 70 Stundenkilometern suchen die Mitte Baden-Württembergs und den Süden heim. In den Mittelgebirgen im Westen und Süden sowie im Allgäu müsse mit Dauerregen gerechnet werden. Im Südwesten drohen sogar einzelne, starke Gewitter. Schuld an der aktuellen Wetterlage ist ein Tiefdruckkomplex über dem Nordatlantik in Verbindung mit milder Meeresluft vom Südwesten.

Wer auf Besserung gehofft hat, der wird im Verlauf des Freitags enttäuscht werden. Vor allem im Bergland und im Südschwarzwald müssen Bewohner mit Sturmböen bis zu 80 Stundenkilometern und gar Orkanböen (Schwarzwald), die eine Geschwindigkeit von bis zu 120 Stundenkilometern erreichen können, rechnen. Das Unwetter macht auch vor Freiburg nicht Halt: Hier hat der DWD eine Warnung vor Orkanartigen Böen bis Samstag (14 Uhr) herausgegeben.

Wetter in Baden-Württemberg: Böen auch in Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe

In Stuttgart kann es im Verlauf des Freitags laut wetter.com immer wieder regnen und bei Temperaturen von 9 bis 13 Grad erreichen Böen Geschwindigkeiten von etwa 35 bis 74 Stundenkilometern. Auch in Mannheim bleibt das Wetter unbeständig. Am Abend überwiegt die Bewölkung am Himmel, aber es bleibt trocken bei Temperaturen von 10 bis 12 Grad. In Mannheim müssen mit Böen von bis zu 60 Stundenkilometern Geschwindigkeit gerechnet werden. In Karlsruhe müssen Bewohner von mittags bis in den Abend mit etwas Regen bei Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad rechnen. "Böen können Geschwindigkeiten zwischen 52 und 70 km/h erreichen", schreibt wetter.com.

Neben den Böen kann es landesweit zu einzelnen Gewitter mit Sturmböen oder schweren Sturmböen von bis zu 90 Stundenkilometern kommen. Gebietsweise drohen kleinkörniger Hagel und Starkregen. Von Dauerregen sind laut DWD bis Sonntagmorgen Schwarzwald, Allgäu und Odenwald betroffen. Gebietsweise fallen zwischen 40 und 60 Litern pro Quadratmeter. Während der Wind über Nacht abschwächt, nimmt er im Verlauf des Samstags wieder zu und bringt Wind- und stürmische Böen mit bis zu 75 Stundenkilometern - im Bergland mit bis zu 85 Stundenkilometern und im Schwarzwald mit bis zu 115 Stundenkilometern. Die Temperaturen bewegen sich über den Freitag zwischen 10 und 16 Grad und fallen in der Nacht zum Samstag auf 2 bis 9 Grad ab.

Baden-Württemberg: Wetter am Samstag und Sonntag

Am Samstag ist der Himmel in Baden-Württemberg eher bedeckt und verteilt Regen, der vor allem im Bergland länger anhalten kann. Gewitter sind laut DWD am Samstag eher unwahrscheinlich, dafür kehren die stürmischen Böen auch am Samstag zurück. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 13 Grad ab und fallen in der Nacht zum Sonntag erneut auf 7 bis 2 Grad.

Der Regen wird erst über den Sonntag im Nordwesten langsam nachlassen. Im Süden regnet es allerdings bis in den Abend hinein. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 13 Grad und gehen mit frischem Nordwind einher.

