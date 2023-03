Unwetter in Bayern: Wetterdienst warnt im Allgäu heute vor Orkanböen

Im Süden Bayerns ziehen am 8.3.2023 Orkanböen auf. Besonders das Allgäu ist betroffen. Alle Informationen finden Sie im Artikel.

08.03.2023 | Stand: 08:21 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Mittwoch, 8. März 2023 für Teile Bayerns eine Unwetterwarnung (Stufe 3) herausgegeben.

Im Laufe des Tages soll vor allen Dingen in den nördlichen und östlichen Teilen Bayerns ein bis drei Zentimeter Schnee fallen - teilweise auch bis in tiefere Lagen. Dabei kann es örtlich zu Schneeglätte kommen. Bis zum Abend gehen die Flocken dann in Regen über.

Zudem soll es von Mittwochmittag bis Donnerstagmittag in den nördlichen Mittelgebirgen, besonders aber im Bayerwald und in den westlichen Allgäuer Alpen zu Dauerregen kommen. Innerhalb von 24 Stunden erwartet der DWD 30 bis 40 l/qm.

Unwetter Bayern am 8. März: Diese Regionen sind betroffen

In den Alpen nimmt der Wind im Tagesverlauf weiter zu. Oberhalb von 1500 Metern kommt es zu schweren Sturm- bis orkanartige Böen von 90 bis 110 km/h. Auf den höchsten Gipfeln werden Orkanböen bis 130 km/h erwartet. Im Südwesten Bayerns kommt es zu stürmischen Böen bis 70 km/h.

Folgende Regionen sind von der Unwetterwarnung betroffen:

Kreis Oberallgäu

Kreis Ostallgäu

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Miesbach

Kreis Rosenheim

Stadt Rosenheim

Kreis Traunstein

Kreis Berchtesgadener Land

In der Nacht zu Donnerstag sollen in einzelnen Regionen Gewitter auftreten, mit Sturmböen um die 80 km/h und Starkregen mit 15 l/qm pro Stunde. Auch Graupel ist nicht auszuschließen.

Der DWD warnt davor, dass durch das Unwetter eventuell Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden können. Personen in den betroffenen Regionen sollen vor allen Dingen auf herabstürzende Äste und Gegenstände, wie zum Beispiel Dachziegel achten. Außerdem sollen alle Fenster und Türen geschlossen gehalten und Gegenstände im Freien gesichert werden.

Des Weiteren rät der DWD dazu, Abstand von Gebäuden und Gerüsten sowie von Bäumen zu halten. Auch die Nähe von Hochspannungsleitungen soll gemieden werden. Wenn möglich, sollten sich die betroffenen Personen nicht im Freien aufhalten, um kein Sicherheitsrisiko einzugehen.

