Unwetterwarnung vor Glatteis in Bayern: Vorsicht, hier wird es besonders rutschig

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung vor Glatteis in Bayern herausgegeben. Welche Landkreise und Städte betroffen sind, haben wir im Artikel zusammengefasst.

05.12.2023 | Stand: 15:26 Uhr

Der Winter hat Bayern fest im Griff. Seit Tagen hält der Schnee das Bundesland in Atem. Nun müssen die Bürgerinnen und Bürger aber nicht nur mit den weißen Flocken zurechtkommen, sondern auch mit Glatteis. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für viele Landkreise eine Unwetterwarnung herausgegeben. Wo es in Bayern besonders rutschig wird, erfahren Sie hier.

Unwetterwarnung vor Glatteis in Bayern: Die Lage im Überblick

Heute müssen sich die Bürgerinnen und Bürger auf Schnee und Glatteis durch gefrierenden Regen einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

In höheren Schichten kommt heute mildere Luft nach Bayern durch ein Tief über dem Ärmelkanal . Dieses bewegt sich im Tagesverlauf in den Nordwesten Deutschlands . Bodennah setzt sich etwas mildere Luft durch.

Besonders heute Vormittag kommt es zu unwetterartigem Glatteis durch gefrierenden Regen. Nördlich der Donau und im nördlichen Bergland tritt die Glätte auch durch geringen Neuschnee auf. In der Nacht auf Mittwoch ist laut DWD vor allem im Bergland mit Schneeglätte zu rechnen.

Im nördlichen Bergland soll es ein bis drei Zentimeter Neuschnee geben, die Schneefallgrenze liegt bei etwa 400 Metern. Im Alpenraum oberhalb von 1000 Metern sollen ein bis fünf Zentimeter Schnee fallen. In der Nacht auf Mittwoch fällt die Schneefallgrenze dann auf 300 bis 600 Meter. Dem DWD zufolge fällt heute in den Mittelgebirgen und in den Alpen ein bis fünf Zentimeter Neuschnee.

Heute Vormittag tritt häufig Frost auf, in Niederbayern gibt es leichten Dauerfrost. In der Nacht auf Mittwoch tritt im Osten und Süden Frost bei minus drei Grad auf.

Unwetterwarnung vor Glatteis in Bayern: Diese Landkreise und Städte sind betroffen

In einigen Gegenden in Bayern hat der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung vor Glatteis herausgegeben. Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz.

Folgende Landkreise und Städte sind von der Unwetterwarnung betroffen:

Kreis und Stadt Rosenheim

Kreis Traunstein

Kreis Ebersberg

Kreis und Stadt München

Kreis Erding

Kreis Mühldorf am Inn

Kreis Altötting

Kreis Dachau

Kreis Freising

Kreis Pfaffenhofen an der Ilm

Kreis und Stadt Landshut

Kreis Rottal-Inn

Kreis und Stadt Passau

Kreis Deggendorf

Kreis Dingolfing-Landau

Kreis Kelheim

Kreis Eichstätt

Kreis Neumarkt in der Oberpfalz

Kreis und Stadt Regensburg

Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing

Kreis Regen

Der DWD warnt vor "Gefahr für Leib und Leben durch schlagartig gefrierenden Regen". Der Aufenthalt im Freien und Fahrten sollten vermieden werden. Wenn es doch sein muss, sollten Autofahrer sich den Verhältnissen im Straßenverkehr anpassen und sich auf Beeinträchtigungen bis hin zu Straßensperrungen einstellen. Außerdem sollten sie ihr Auto volltanken und Decken sowie warme Getränke mitführen.

Übrigens: Der Schnee wird nicht überall geräumt, denn mancherorts streikt der Winterdienst.