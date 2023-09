Urlaub auf dem Bauernhof: Zehn der besten Unterkünfte

Urlaub auf dem Bauernhof ist beliebt und alleine in Deutschland gibt es eine Menge Angebote. Wir verraten, welche Ferienunterkünfte ganz oben anzusiedeln sind.

07.09.2023 | Stand: 15:08 Uhr

Warum in die weite Ferne reisen, wenn auch in der Heimat wunderbare Ferien verbracht werden können? Das denken sich Millionen Menschen in Deutschland, speziell mit Kindern ist zum Beispiel Urlaub auf dem Bauernhof eine bevorzugte Wahl, wenn es um die schönste Zeit des Jahres geht. Dafür wählen viele Interessierte Angebote in Nachbarländern wie Österreich oder der Schweiz, aber auch die Bundesrepublik hält Angebote für einen gelungenen Urlaub bereit.

In nahezu jedem Bundesland gibt es Unterkünfte, mit denen Kinder und Erwachsene eine schöne, wertvolle Zeit verbringen können. Naturgemäß bieten Bayern und Baden-Württemberg allerhand Anlaufpunkte, doch auch im Norden und Osten Deutschlands gibt es Möglichkeiten für Urlaub auf dem Bauernhof.

In welcher Region welches Angebot buchen? Die Auswahl kann schwerfallen, als Wegweiser dienen mitunter Reiseportale, zwei der bekanntesten sind Booking.com und Holidaycheck.de. Welche Ferien- bzw. Bauernhöfe empfehlen die Experten? Auch die Bewertungen der Nutzer spielen eine große Rolle bei der Suche nach einer Ferienunterkunft, Rezensionen zum Beispiel auf Google helfen ebenfalls weiter. Wir stellen zehn der beliebtesten und bestbewerteten BauernhöfeDeutschlands vor.

Bauernhof Gut Grasleiten in Huglfing (Bayern)

Der beschauliche Pfaffenwinkel ist eine Touristenregion in Südbayern, gelegen zwischen den Flüssen Lech und Loisach und rund 20 Minuten von Weilheim entfernt mit Blick auf die Berge. Eine Anlaufstelle ist das Gut Grasleiten, ein historischer Bio-Bauernhof in natürlicher Idylle. Als Unterkunft dienen "großzügige Ferienwohnungen" (Holidaycheck). Dort leben auch viele Tierarten, mit denen Kinder in Kontakt kommen können (Kühe, Ponys, Schafe, Hühner, Hasen, Katzen). Es gibt einen Strandbereich an einem See, Erwachsene könnte zudem die Sauna überzeugen.

BewertungBooking.com: 9,0 (hervorragend)

BewertungHolidaycheck.de: 6,0 von 6

Google-Rezensionen: 4,8 von 5

Bauernhof Holznerhof in Inzell (Chiemgau, Bayern)

Lesen Sie auch

Landerholung Urlaub auf dem Bauernhof: Wie, wo und was es kostet

Als "Kinderparadies" wird laut Holidaycheck auch der Holznerhof bezeichnet. Es handelt sich um einen 5-Sterne-Bauernhof am Waldrand, wo Familien (und alle anderen) entspannen und mit der Natur auf Tuchfühlung gehen können. Bergblick, Garten, Gemeinschaftslounge und eine Terrasse zeichnen die Unterkunft im Chiemgau aus, dazu eine Menge Freizeitaktivitäten (Wandern, Radfahren, Skifahren). Auch hier gibt es den Angaben zufolge Milchkühe sowie zahlreiche Streicheltiere. Für Ausflüge gibt es viele Möglichkeiten: zum Beispiel in Richtung Chiemsee, Königssee oder über die nahegelegene Grenze nach Österreich.

BewertungBooking.com: 9,0 (hervorragend)

BewertungHolidaycheck.de: 6,0 von 6

Google-Rezensionen: 4,8 von 5

Bauernhof Springhansenhof in Oppenau (Schwarzwald, Baden-Württemberg)

Es muss nicht Bayern sein: Der Springhansenhof im Schwarzwald hält Erlebnisse für Naturliebhaber und anderweitig Interessierte bereit, vor allem für Kinder. Mit vier Ferienwohnungen ist die Zahl der Unterkünfteüberschaubar, es handelt sich also um ein kleineres Bauernhof-Angebot. Laut Holidaycheck befindet sich der Hof in einer "atemberaubenden Landschaft" (Ibachtal) und bietet für Familien umfangreiche kindgerechte Angebote. Dazu gehören ein Spielplatz, Ponyreiten und der Kontakt zu anderen Tieren (Kühe, Ziegen, Katzen, Hund und Alpaka). Und: Die hübsche französische Stadt Strasbourg ist gerade mal 40 Kilometer entfernt.

BewertungBooking.com: 8,0 (sehr gut)

BewertungHolidaycheck.de: 6,0 von 6

Google-Rezensionen: 4,8 von 5

Bauernhof Buchwieser in Unterammergau (Bayern)

Zurück in den südlichen Freistaat: Ein traditionelles Anwesen ist der Bauernhof Buchwieser inmitten des Naturparks AmmergauerAlpen. Massentourismus sucht man hier offenbar vergeblich, im Vordergrund steht den Angaben zufolge "bayerische Gemütlichkeit". Übernachtet wird in bestens ausgestatteten Ferienwohnungen, tagsüber kann viel Zeit im Freien verbracht werden. Kinder können aktiv bei der Betreuung und Versorgung der Tiere mithelfen, auch Aktivitäten wie Wandern, Laufen oder Radfahren sind beliebt. Die Städte Garmisch-Partenkirchen sowie Füssen sind mit dem Auto gut erreichbar, so können auch kulturelle Angebote wie Schlösser, Museen oder Kirchen besucht werden (zum Beispiel Neuschwanstein).

BewertungBooking.com: 9,7 (außergewöhnlich)

BewertungHolidaycheck.de: 5,7 von 6

Google-Rezensionen: 4,9 von 5

Erlebnis-Bauernhof Kliewe auf der Insel Rügen (Ostsee, Mecklenburg-Vorpommern)

Ans andere Ende der Republik führt der Erlebnis-Bauernhof Kliewe auf der Insel Rügen. An der Ostseeküste lässt sich Urlaub auf dem Bauernhof mit Urlaub am Meer verbinden. Im Westen der Insel gelegen, verfügen den Informationen nach sämtliche Ferienwohnungen über Meerblick. Ebenfalls besonders: Es handelt sich um einen Traditionshof, der bereits seit 1840 Landwirtschaft betreibt. Streicheltiere, Spielplatz und Reitschule sind für Kinder und Jugendliche interessant, selbst Ausflüge mit Traktor sind möglich. Die Umgebung kann zudem mit Fahrrädern oder Bollerwagen erkundet werden.

BewertungBooking.com: 7,7 (gut)

BewertungHolidaycheck.de: 5,5 von 6

Google-Rezensionen: 4,2 von 5

Bauernhof Bognerlehen in Bischofswiesen (Bayern)

Der kinderfreundliche Bio-Bauernhof im bayerischen Bischofswiesen wird in Bewertungen als familienfreundlich beschrieben. In der idyllischen Bergwelt der Touristenregion gibt es wunderbare Ausblicke, herrliche Natur und einen Frühstücksservice. Auch mit der Tierwelt gibt es für die Kleinen Berührungspunkte: Es handelt sich um einen Milchviehhof, auf dem neben Kühen auch Kälber, Esel, Katzen, Hasen, Hühner und Zwergziegen beheimatet sind, dazu Honigbienen. Die Unterkunft ist nur 20 Minuten mit dem Auto von Salzburg entfernt, es gibt also auch kulturell Optionen für eine interessante und erlebnisreiche Zeit.

BewertungBooking.com: 9,5 (außergewöhnlich)

BewertungHolidaycheck.de: 6,0 von 6

Google-Rezensionen: 5,0 von 5

Hotel Blumbauernhof in Gutach (Baden-Württemberg)

Diese Unterkunft wurde im Landhaus-Stil konzipiert und befindet sich in der Mitte des Schwarzwaldes. Für den Nachwuchs gibt es einen Streichelzoo und Ponys, größere Personen schätzen die Gartenterrasse sowie die Möglichkeit, Fahrräder auszuleihen. Gemütlich eingerichtete Zimmer verfügen über einen Bergblick, kulinarisch hält die Ferienunterkunft regionale Spezialitäten (zum Beispiel Schwarzwälder Schinken) bereit. Für Naturliebhaber und Wanderfreunde wird die Lage als ideal bezeichnet, so kann hervorragend vom Alltag abgeschaltet werden. Außerdem befindet sich eine Rodelbahn in Reichweite, dazu gibt es offenbar einen kleinen Fußballplatz und die Möglichkeit zum Trampolinspringen.

BewertungBooking.com: 9,4 (hervorragend)

BewertungHolidaycheck.de: 6,0 von 6

Google-Rezensionen: 4,8 von 5

Bauernhof Hofbauer in Seebruck (Chiemsee, Bayern)

Dieser beschauliche Bauernhof legt eigenen Angaben zufolge viel Wert auf Nachhaltigkeit und erfreut Besucher laut Holidaycheck mit einer "intakten Umwelt" sowie abwechslungsreichen Unternehmungsmöglichkeiten. Es gibt einen Streichelzoo, einen Spielplatz, kindgerechte Fahrzeuge und Angebote für gemeinsame Wanderungen sowie Grillabende. Auf dem großflächigen Bauernhof lassen sich viele Tiere sehen. Es gibt auch Spielzimmer, Heuboden und eine Spielscheune zum Rumtoben. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Chiemsee nur zwei Kilometer entfernt ist und mit Badespaß lockt.

BewertungBooking.com: noch keine vorhanden

BewertungHolidaycheck.de: 6,0 von 6

Google-Rezensionen: 4,8 von 5

Bauernhof Familie Wulff in Reußenköge (Nordfriesland, Schleswig-Holstein)

Wir ziehen wieder ans andere Ende Deutschlands, mit einer Art Kontrastprogramm: Der Bauernhof der Familie Wulff in Nordfriesland hält geografisch eine gegensätzliche Kulisse bereit. Der landwirtschaftliche Gasthof hat sich dem Vernehmen nach auf Ackerbau, Schweinehaltung und Biogasproduktion spezialisiert. Erholung winkt beim Zeitvertreib mit Tieren (Ponys, Eseln, Hund, Kaninchen und mehr) sowie bei Spaziergängen und Planschen an der nahegelegenen Nordseeküste.

BewertungBooking.com: 9,6 (außergewöhnlich)

BewertungHolidaycheck.de: 6,0 von 6

Google-Rezensionen: 4,7 von 5

Bauernhof Hinterkeilhoflehen bei Berchtesgaden (Bayern)

Auf diesem kleinen Ferienhof wartet auf Besucher und Besucherinnen Ruhe und Entspannung. Die Unterkunft bietet drei Wohnungen mit Bergpanorama an. Kinder dürfen den Landwirten zur Hand gehen und zudem Tiere wie Katzen, Kälber oder Ziegen bewundern und streicheln. Das Berchtesgadener Land bietet zudem eine Menge an Freizeitaktivitäten, sei es das Naturbad Aschauerweiher, ein Märchenpark oder ein Ausflug nach Salzburg. Natürlich kann auch gewandert, Rad gefahren und einfach die Natur genossen werden.