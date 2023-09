Urlaub: Das sind die 5 besten Reiseziele im Oktober

Wer im Oktober noch einige Sonnentage genießen möchte, sollte fünf Reiseziele für den Urlaub in Betracht ziehen.

Der Oktober naht und die Tage werden wieder kürzer. Wer in diesem Sommer allerdings noch nicht die Gelegenheit hatte, die Sonnentage richtig auszunutzen oder doch noch eine Dosis Vitamin D braucht, kann auch im Oktober auf seine Kosten kommen. Denn in einigen Ländern geht der Spätsommer doch noch etwas länger.

Welche Orte im Oktober auch noch eine Reise wert und nicht all zu weit von Deutschland entfernt sind, lesen Sie in diesem Artikel.

Urlaub im Oktober: In diesen Ländern ist es noch warm

Reisen im Oktober: Ägypten

Ägypten ist nicht nur reich an Kultur sondern auch an weitläufigen Stränden. Laut dem Urlaubsportal Urlaubsguru beginnt die beste Reisezeit für Ägypten im Oktober und endet im Mai. Denn zu dieser Zeit sind die Temperaturen weder zu hoch noch zu niedrig.

Im Oktober liegen die Temperaturhöchstwerte in Ägypten laut dem Portal bei 30 Grad, die Mindesttemperatur bei 18 Grad, mit durchschnittlich neun Sonnenstunden pro Tag.

Reisen im Oktober: Zypern

Die drittgrößte Insel des Mittelmeers lockt auch im Oktober mit warmen Temperaturen. Laut Sonnenklar.TVliegt die Durchschnittstemperatur auf Zypern von Juli bis Oktober zwischen 25 und 30 Grad. Bis in den November hinein soll es durchschnittlich über 20 Grad warm sein. Laut dem Portal Urlaubspiraten scheint auf Zypern die Sonne im Oktober durchschnittlich neun Stunden pro Tag.

Außerdem gehört der Inselstaat zur Europäischen Union. Das bedeutet, dass Sie bei Ihrer Reise weder Geld wechseln noch Währung umrechnen müssen.

Reisen im Oktober: Türkei

Auch in der Türkei lässt es sich in der Nebensaison gut in der Sonne entspannen. An der Türkischen Riviera gibt es laut wetter.de auch im Oktober noch angenehm milde Temperaturen. Die Höchstwerte liegen dabei bei 23,8 Grad, die Tiefstwerte bei 19 Grad. Laut dem Portal HolidayCheck ein guter Kompromiss für all diejenigen, die die große Hitze der Sommermonate umgehen möchten. Auch Städtereisen nach beispielsweise Istanbul lohnen sich im Oktober.

Reisen im Oktober: Portugal

Wer einen goldenen Spätsommer verbringen möchte, sollte auch Portugal bei der Urlaubsplanung berücksichtigen. Laut dem Reiseblog von Tui ist es dort gerade Anfang Oktober noch durchschnittlich 26 Grad warm.

Und auch zum Baden ist es warm genug: Mit etwa 20 Grad Wassertemperatur können Touristinnen und Touristen rechnen. Wer lieber Städtetrips unternimmt fährt im Oktober mit den klassischen Touristen-Spots Porto und Lissabon sehr gut. Denn gerade im Herbst ist es noch warm, jedoch sind nicht mehr so viele andere Touristen da, wie im Hochsommer.

Reisen im Oktober: Albanien

Das Trendreiseziel 2023, Albanien, eignet sich nicht nur im Sommer für eine Reise. Auch im Oktober lässt es sich in Albanien gut entspannen. Laut wetter.de liegen die Temperaturen im Oktober zwischen 12 und 21 Grad. Für einen kurzen Abstecher am Meer reichen auch die Wassertemperaturen allemal: etwa 21 Grad warm soll das Wasser im Oktober sein.