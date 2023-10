Diese Reiseziele in Europa werden nur wenig besucht

Ihren Urlaub möchten Sie am liebsten ungestört und abseits der beliebten Reiseziele verbringen? Hier erfahren Sie, welche fünf europäischen Länder wenig Urlauber besuchen und was Sie dort erleben können.

Eurostat veröffentlichte im März 2023 ihren "Tourism Satellite Accounts in Europe " Bericht. In diesem Bericht werden Zahlen zu Übernachtungen und Ausgaben der Touristen in den jeweiligen Ländern veröffentlicht. Als besonders beliebte Urlaubsländer beweisen sich hier Spanien , Frankreich , Deutschland und Italien . Wenn Sie jedoch abseits vom Tourismus entspannt Urlaub machen möchten, hat unsere Redaktion die fünf unbeliebtesten Länder unter die Lupe genommen und geben Tipps für ihren Urlaub.

Liechtenstein: Geheimtipp für ihren Wanderurlaub in Europa

Mit 0,2 Millionen Übernachtungen bildet Lichtenstein klar das Schlusslicht der Reiseziele in Europa . Der viertkleinste Staat Europas liegt im Alpenbogen und lädt deshalb besonders zum Wintersport oder Wandern ein. Viele Angebote für Ihren Urlaub gibt es in Liechtenstein zu (geführten) Wanderungen, Trailrunning und Mountainbiken. Für Wanderfans, die gerne mehrtägige Touren zurücklegen, gibt es den "Liechtenstein-Weg". Durch Weinberge und umgeben von Bergpanorama können Wanderlustige hier in 75 Kilometern Strecke das ganze Land durchqueren.

Für Naturliebhaber empfiehlt Tourismus Liechtenstein den Gänglesee in Steg, ein Bergsee auf 1.300 Höhenmetern, und den Egelsee in Mauren, durch den die Grenze zwischen Österreich und Liechtenstein verläuft.

Liechtenstein hat zudem viele Schlösser und Burgen zu bieten. Die Burg Schalun wurde im zwölften Jahrhundert erbaut und ist heute nur noch als Burgruine erhalten. Ihre Überreste erstrecken sich auf einer Felsrippe zwischen Schaan und Vaduz . Das Schloss Vaduz liegt über der Landeshauptstadt Vaduz . Auch dieses Schloss wurde bereits im zwölften Jahrhundert erbaut. Heute ist es der Wohnsitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein . Besichtigt werden kann es somit nicht, Führungen, die über die Geschichte des Schlosses informieren, werden in Vaduz aber angeboten.

Mit Themenwegen und Lehrpfaden, Alpakawanderungen und Kinderwagen-freundlichen Wanderwegen im Berg- und Talgebiet möchte Liechtenstein gerne auch mehr junge Gäste begrüßen.

Nordmazedonien: Ein Urlaubsziel in Europa mit Schildkröten und Pelikanen

Nordmazedonien zeichnet sich laut Lonely Planet vor allem durch seine Mischung aus griechischem, römischen und ottomanischen Einflüssen und seiner Zugehörigkeit zum Balkan und mediterranem Raum aus. Im Eurostat Bericht 2023 hatte Nordmazedonien 2,3 Millionen Übernachtungen und landet damit auf dem zweiten Platz der unbeliebten Reiseziele für Urlaub in Europa .

Als bekanntestes Ziel für Urlauber in Nordmazedonien zählt wohl der Ohridsee. Der circa 300 Millionen Jahre alte See liegt am Fuß der Altstadt Ohrids , die sich nach Lonely Planet vor allem durch ihre altertümliche Architektur mit gepflasterten Straßen auszeichnet. Der Ohridsee wurde außerdem als UNESCO Weltkulturerbe ausgezeichnet und zählt zu den Seen mit der größten Biodiversität.

Östlich des Ohridsees liegt der Galičica Nationalpark. Der Nationalpark ist ein Paradies für Urlauber, die in ihren Ferien in Europa gerne wandern möchten, und bietet mit Paragliding auch einen Adrenalinkick. Der höchste Berg des Nationalparks ist mit 2255 m der "Врв Магаро", "Peak Marago". Teil des Nationalparks ist außerdem der " Prespa Lake". Hier findet sich die früher als Sommerresidenz des Königs genutzte Insel "Golem grad" wieder. Die Insel zeichnet sich nicht nur durch ihre mittelalterlichen Ruinen sowie die eines römischen Hauses, einer römischen Zisterne und den Überresten einer christlichen Basilika aus, sondern ist heute auch Zuhause vieler Tiere, die in Europa kaum in der Natur auffindbar sind. Hier können Pelikane, Kormorane und Schildkröten beobachtet werden.

Laut Lonely Planet lohnt es sich außerdem, die Hauptstadt Skopje zu besuchen. Hier findet sich ein Bazar aus dem Zeitalter der Ottomanen, der bis heute betrieben wird. Im Museum für zeitgenössische Kunst finden sich namenhafte Künstler- unter anderem Picasso.

Luxemburg: Auf den Spuren der 70 Schlösser und Wanderrouten

Luxemburg bietet für Ihren Urlaub in Europa , ähnlich wie Liechtenstein , hauptsächlich die Möglichkeit zum Wandern oder Fahrradfahren. 2,9 Millionen Übernachtungen meldete das Großherzogtum zwischen Belgien , Frankreich und Deutschland im "Tourism Satellite Accounts in Europe " 2023.

Kulturell bietet Luxemburg mit dem "MuseumSmile" in seiner Hauptstadt ein Zentrum für Museen, so Visit Luxemburg . Die vielen regionalen Museen erzählen Urlaubern wie Einheimischen von der Geschichte und des Handwerks Luxemburgs . Luxemburg wurde zudem stark von der Industriellen Revolution geprägt und hat den ehemaligen Tagebau heute zum Naturreservat umgestaltet. Durch dieses UNESCO Biosphärenreservat erstreckt sich ein 90 km langer Wanderweg.

Neben vielen, oft auch interaktiven, Wanderwegen, empfiehlt Visit Luxembourg auch den UNSECO Geopark in Echternacht . Dieser zeichnet sich durch schluchtenähnliche Steinformationen, Wasserfälle und mittelalterliche Schlösser aus. Um nach dem Wandern für eine Erfrischung zu sorgen, bietet Luxemburg Wasserski oder Wakeboarding in Grevenmacher auf der Mosel an.

Der 25Kilometer lange nationale Wanderweg "Tal der Sieben Schlösser" führt von Burgen aus dem zwölften Jahrhundert zu Schlössern aus dem 17. Jahrhundert. Insgesamt gibt es über 70 Schlösser und Burgen in Luxemburg .

Lettland: Eine Städtereise nach Riga oder Urlaub am europäischen Strand

Gerade die Hauptstadt Lettlands , Riga , überzeugt mittlerweile viele Städtereisende. Dennoch liegt Lettland mit 5,5 Millionen Übernachtungen auf dem vierten Platz der unbeliebtesten Reiseziele in Europa nach dem Eurostat Bericht 2023.

Riga überzeugt vor allem durch seinen großstädtischen Charakter und seine von UNESCO als Weltkulturerbe ausgezeichnete Altstadt. Hier findet sich eine Mischung an Baustilen: von Romantik über Gotik, Barock zu Klassizismus und Moderne. Architektonisch ist nicht nur die Altstadt besonders. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, so Live Riga , prägt sich der heute typische Charakter des Stadtzentrums der Hauptstadt Lettlands aus. Gerade die Albertstraße ist heute für ihre Gebäude im Jugendstil bekannt. Mit vielen Parkanlagen und Flussufern der Düna ist aber auch Entspannung möglich.

Generell gibt es in Lettland viel Wald und weite Landschaften zu besichtigen. Wanderwegen erschließen sich auch an der Ostseeküste. Einer führt am Strand von Vidzeme vorbei, begleitet von Sandsteinfelsen direkt am Meer. In Lettland gibt es außerdem einen insgesamt 1.070 Kilometer langen Naturpfad entlang der Seen von Latgale.

Besonders stolz ist Lettland auf die Bewahrung der Holzarchitektur. Die ersten Inselsiedlungen in diesem Stil wurden, so Latvia Travel, bereits zwischen dem achten und zehnten Jahrhundert erbaut. Die Rekonstruktion dieser Siedlung findet sich heute bei der Burg Āraiši im Nordosten des Landes.

Wildcamping in Estland: Zwischen Natur und Kultur

Estland wird von Visit Estonia vor allem für Camping- und Familienurlaube empfohlen. Viele Campingplätze finden sich an Flüssen, Seen oder der Ostseeküste. Estland eignet sich vor allem auch für Camper, die gerne ganz abseits der Zivilisation Urlaub machen, denn in Estland ist Wildcampen erlaubt. Gerade für Urlauber außerhalb der Sommersaison ist Estland mit seinen vielen modernen und traditionellen Saunen ein gutes Reiseziel . Um Natur zu erleben, empfehlen sich neben vielen Fahrradrouten durch das Land, auch die estnischen Inseln. Zu diesen gelangen Sie von der Küste mit der Fähre. Mit ihren alten Leuchtturmen, den scharfen Steinklippen und ruhigen, windigen Stränden erinnern sie dabei stark an die deutschen Ostseeinseln .

2024 wird die estnische Stadt Tartu für ein Jahr europäische Kulturhauptstadt und könnte so das neue Ziel für Ihren Kurzurlaub in Europa werden. Die Stadt liegt im Süden von Estland und ist als "geistiger Brennpunkt"bekannt, so Visit Estonia. Im kommenden Jahr wird die Stadt ihre Straßen mit Konzerten, Kunstinstallationen und Open Air Ausstellungen füllen.

Tallin , die Hauptstadt Estlands , war 2011 europäische Kulturhauptstadt. In der internationalen Stadt finden sich viele Sternerestaurants und Kunstmuseen. Besonders empfehlenswert ist laut Visit Estonia außerdem das Stadtviertel Rotermann, in dem der Hafen Tallins liegt und sich vor allem durch die industrielle Architektur auszeichnet. 2019 hatte Estland 7 Millionen gebuchte Nächte und landet damit auf dem fünften Platz der wenig besuchten Reiseziele in Europa .