Gardasee Camping direkt am See: Das sind die schönsten Plätze

Rund um den Gardasee laden Dutzende Campingplätze zum Urlaub ein. Welche davon besonders empfohlen werden, verrät dieser Artikel.

14.08.2023 | Stand: 06:35 Uhr

Besonders im Sommer verschlägt es viele Deutsche zum Urlaub an den Gardasee. Italiens größter Fluss lockt mit seinem besonderen Ambiente zwischen Alpenrand und Po-Ebene.

Auch wenn die Region gerade für Familienurlaube viel Abwechslung zu bieten hat, steht für viele Touristen der Gardasee selbst im Vordergrund. Die Wassertemperaturen laden gerade in den Sommermonaten zum Schwimmen ein, doch es finden sich auch ruhigere Orte, um wirklich einmal auszuspannen.

Mehr Trubel erwartet Touristen häufig auf den zahlreichen Campingplätzen rund um den Gardasee. In diesem Text werde einige der schönsten vorgestellt.

Camping am Gardasee: Das sind die schönsten Plätze

Wie der ADAC schreibt, gibt es rund um den Gardasee fast 100 Campingplätze. Die Frage nach der optimalen Destination dürfte dabei auch davon abhängen, an welchem der Ufer oder in welcher der Ortschaften rund um den Gardasee sich der Hauptanlaufpunkt während des Urlaubs befinden soll.

Vorgestellt werden vier Campingplätze: Camping Garda nahe Limone sul Garda am Westufer, Camping Toscolano auf der Landzunge Toscolano-Maderno am Westufer, die Ferienanlage Piani di Clodia bei Lazise am Südostufer und das La Rocca Camping Village zwischen Bardolino und Garda am Ostufer.

Camping Garda schmiegt sich demnach terrassenförmig an den Hang und bietet Stellplätze und Chalets im schattigen Olivenhain. Neben einem kleinen Privatstrand bietet der Campingplatz auch einen Pool für Kinder. Für Segler ist ein eigener Anlegesteg vorhanden.

Camping Toscolano wird als ruhig beschrieben, umgeben von Mauern eines Konvents aus dem 14. Jahrhundert. Umringt von den südlichen Ausläufern der nördlichen Gardasee-Berge werden auf dem Gelände zwei Pools, viele Bäume als Schattenspender und ein kleiner Privatstrand geboten.

Die Ferienanlage Piani di Clodia ist demnach ideal für einen luxuriösen Glamping-Urlaub, also für glamouröses Camping. Auf dem 5-Sterne-Campingplatz können Gäste in Mobilheimen oder Luxus-Zelten mit Schlafzimmer und Holzterrasse übernachten. Außerdem befinden sich ein Hundespielplatz, ein Sportbereich und ein Wasserpark mit sieben Becken, Rutschen und Hydromassage auf dem Gelände.

Beim La Rocca Camping Village handelt es sich um einen umweltbewussten Campingplatz, der umgeben ist von Olivenhainen und Weinbergen. Für Kinder gibt es einen Miniclub, neben einem Strand umfasst das Angebot auf dem Gelände auch einen privaten Steg.

Auf dem Portal tripadvisor.de sind diese die am besten bewerteten Campingplätze am Gardasee unter 113 Unterkünften (Stand: 2. August 2023):

Camping Fossalta in Lazise am Südostufer mit Mobilheimen und schattigen Stellplätzen, außerdem Swimmingpool, Strand, Miniclub und Spielplätzen

in Lazise am Südostufer mit Mobilheimen und schattigen Stellplätzen, außerdem Swimmingpool, Strand, Miniclub und Spielplätzen Camping Europa Silvella in San Felice del Benaco am Westufer mit Glamping-Möglichkeiten, außerdem Schwimmbadpark, Strand, zwei Stege, private Slipanlage und Sportanlagen

in San Felice del Benaco am Westufer mit Glamping-Möglichkeiten, außerdem Schwimmbadpark, Strand, zwei Stege, private Slipanlage und Sportanlagen Piantelle Camping zwischen Salò und Desenzano del Garda am Südwestufer mit Mobilheimen, Appartements, traditionellen Holzchalets und Luxusunterkünften, außerdem Schwimmbad, Ferienpark, Minimarkt und Strand

zwischen Salò und Desenzano del Garda am Südwestufer mit Mobilheimen, Appartements, traditionellen Holzchalets und Luxusunterkünften, außerdem Schwimmbad, Ferienpark, Minimarkt und Strand Camping Village Du Parc bei Lazise am Südostufer mit Mobilheimen, Bungalows und Stellplätzen, außerdem Wasserbad, Strandbad und Wassersport

bei Lazise am Südostufer mit Mobilheimen, Bungalows und Stellplätzen, außerdem Wasserbad, Strandbad und Wassersport Fornella Camping& Wellness family Resort in San Felice del Benaco am Westufer mit Mobilheimen und Stellplätzen, außerdem Schwimmbadbereich, Bootscenter, Strand und Wellness &Spa

Auf dem Portal gardasee.de werden 27 Unterkünfte verglichen. Am besten bewertet wird Agricamping Oasi del Garda in Lazise am Südostufer (Stand: 2. August 2023). Auf dem Gelände gibt es Mobilheime, Glamping-Zelte und Stellplätze. Der Platz liegt etwa 900 Meter vom Strand entfernt und ist umgeben von Olivenhainen und botanischer Vielfalt. Auch ein Privatbad ist vorhanden, die Glamping-Zelte sind mit beheizbaren Whirlpools ausgestattet.