Urlaub in Kroatien: Wo kann man Kuna noch umtauschen?

In Kroatien gibt es seit 2023 den Euro. Die alte Währung Kuna hat ausgedient. Aber wo kann man Kuna jetzt noch umtauschen?

Reisen innerhalb Europas ist in den meisten Ländern wegen der fehlenden Grenzkontrollen besonders angenehm und auch die gleiche Währung macht den Urlaub entspannt - zumindest, wenn der Euro im jeweiligen Land gilt. Nicht alle europäischen Länder haben den Euro, seit diesem Jahr gibt es aber wieder Zuwachs: Kroatien. Wer vom letzten Urlaub noch die alte Währung Kuna daheim hat, muss beim Umtausch jetzt einiges beachten. Wo das noch möglich ist, lesen Sie hier.

Kann in Kroatien noch mit Kuna bezahlt werden?

Der Urlaub in Kroatien hat sich 2023 geändert. Dort kann seit diesem Jahr nicht mehr mit Kuna bezahlt werden, da Kroatien seit dem 1. Januar 2023 zur Eurozone gehört, wie der ADAC mitteilt. Zu dieser zählen nun insgesamt 20 Mitgliedsstaaten.

Damit müssen Urlauber nun nicht mehr die Währung wechseln und auch keine Wechselkursverluste mehr in Kauf nehmen. Bereits im Juni 2022 legten die zuständigen EU-Gremien den Umstellungskurs fest: Ein Euro entspricht 7,53450 Kroatischen Kuna.

Übrigens: Auch Bulgarien und Rumänien wollen den Euro einführen, wobei die Vorbereitungen dem ADAC zufolge in Bulgarien konkreter sind. Andere Länder wie Ungarn, Polen und Tschechien haben die Euro-Einführung auf unbestimmte Zeit verschoben. Dänemark und Schweden hingegen haben sich gegen eine Einführung entschieden.

Wo kann Kuna umgetauscht werden?

In Kroatien gab es eine Übergangsfrist, in der beide Währungen parallel verwendet werden konnten. Diese ist aber mittlerweile ausgelaufen, sodass Restaurants, Geschäfte und Dienstleister in Kroatien keine Kuna mehr annehmen. Es kann nun nur noch mit Euro gezahlt werden.

Wer noch Kuna zu Hause hat, kann die ehemalige kroatische Währung laut ADAC noch bis Ende des Jahres bei Geschäftsbanken in Kroatien umtauschen. Ab 2024 geht das nur noch bei der kroatischen Zentralbank.

In Deutschland ist ein Umtausch von Kuna in Euro nicht mehr möglich, die Bundesbank hat die Wechselmöglichkeit bereits zum 1. März 2023 eingestellt.

