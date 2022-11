USA - Deutschland beim Frauen-Fußball: Alles zu Termin und Übertragung

Die Frauenteams der USA und Deutschland treten Mitte November im Rahmen zweier Länderspiele gegeneinander an. Hier finden Sie alle Infos rund um Termin und Übertragung im Gratis-Stream.

Im Rahmen zweier Länderspiele trifft die deutsche National-Elf der Frauen auf das Team der USA. Ihr letztes Länderspiel konnten die deutschen Fußballerinnen Anfang Oktober mit 2:1 gegen Frankreich für sich entscheiden. Und auch die zuletzt gespielten Partien der WM-Qualifikation im September gingen zugunsten des Teams von Voss-Tecklenburg aus - und zwar deutlich. Gegen die Türkei siegten sie mit 3:0 und die Gegnerinnen aus Bulgarien mussten eine Niederlage von 8:0 einstecken.

Gegen die USA tritt die Bundestrainerin mit einem größeren Kader an und sagt dem DFB zufolge: "Wir haben bewusst einen größeren Spielerinnenkader nominiert, um viele Spielerinnen einsetzen zu können und der hohen Beanspruchung in dieser Phase gerecht zu werden. Unser Ziel ist es, diese beiden Spiele zum Abschluss eines besonderen Länderspieljahres erfolgreich zu gestalten."

Nichtsdestotrotz ist Voss-Tecklenburg sich der Herausforderung Mitte November bewusst: "Mit den USA freuen wir uns einen außergewöhnlichen Gegner auf absolutem Top-Niveau, der uns in allen Belangen fordern wird."

Wann finden die Länderspiele zwischen den USA und Deutschland statt? Wie funktioniert die Übertragung im Gratis-Stream? Alle wichtigen Infos zu den Spielen finden Sie hier in diesem Artikel.

USA gegen Deutschland: Datum und Uhrzeit für den Anstoß beim Frauenfußball

Die zwei Länderspiele zwischen den USA und Deutschland finden am 11. und am 13. November 2022 statt. Austragungsort sind zwei Orte in den Vereinigten Staaten: Das erste Spiel wird in Fort Lauderdale, Florida ausgetragen und Anstoß des zweiten Matches ist in Harrison, New Jersey.

Durch die Zeitverschiebung sind die Partien in Deutschland nicht ganz so angenehm zu schauen. Am Freitag, dem 11. November 2022, geht es bereits um 1 Uhr nachts los und am Sonntag, dem 13. November 2022, ist um 23 Uhr deutscher Zeit Anpfiff.

Das sind die Termine im Überblick:

Freitag, 11. November 2022, 1.00 Uhr (MEZ)

Sonntag, 13. November 2022, 23.00 Uhr (MEZ)

Frauenfußball-Übertragung: USA - Deutschland live im Gratis-Stream

Die Übertragung der Länderspiele USA vs. Deutschland läuft unterschiedlich ab. Im Livestream desZDF und über den Live-Stream von Sportschau werden sie zu sehen sein. Etwas übersichtlicher finden Sie hier noch einmal die wichtigsten Infos zur Übertragung im Gratis-Stream:

USA - Deutschland: Bilanz der beiden Frauen-Nationalteams

Die Nationalmannschaften sind dem DFB zufolge bisher 35 Mal aufeinandergetroffen. Davon konnte das Team der USA 24 Spiele für sich entscheiden, Deutschland hingegen gewann nur 6 der Partien. Die restlichen 4 Matches endeten mit einem Unentschieden. Hier finden Sie noch ein paar Eckdaten zu den beiden Teams übersichtlich aufbereitet:

Deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen

Cheftrainerin: Martina Voss-Tecklenburg

Martina Voss-Tecklenburg Kapitänin: Alexandra Popp

Alexandra Popp FIFA-Code: GER

