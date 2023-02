Bei Wünschen an Valentinstag kann man nicht viel falsch machen, schließlich geht es darum, anderen eine Freude zu bereiten. Wie kann man am Valentinstag gratulieren?

10.02.2023 | Stand: 10:14 Uhr

Wie man am Valentinstag gratuliert, hängt davon ab, wem man gratulieren möchte. Valentinstag ist in vielen Ländern vor allem für Liebende gedacht, ein allgemeines: „Alles Liebe zum Valentinstag“ erfüllt aber immer seinen Zweck – ob es nun die Kollegen, Familie oder Freunde sind. Für den Partner bieten sich Valentinstagssprüche an oder digitale Grußkarten per WhatsApp. Einen richtigen oder falschen Gruß gibt es nicht.

Wie gratuliert man am Valentinstag?

Freunden, Familie und Kollegen kann man einen einfachen Gruß über WhatsApp schicken. Wer kurz und schmerzlos ausdrücken will, dass man an denjenigen denkt, kann etwa folgendes schreiben:

"Alles Liebe zum Valentinstag"

"Liebe Grüße zum Valentinstag"

"Happy Valentines Day"

"Einen schönen Valentinstag"

"Alles Gute zum Valentinstag"

Mit Geschenken gratulieren: Einige Vorschläge

In Japan schenken Frauen traditionell Süßigkeiten am Valentinstag und auch in Deutschland freuen sich die meisten Männer über Pralinen oder etwas zum Naschen. Laut einer Befragung von Statista freuen sich 81 Prozent der Frauen und 69 Prozent der Männer über Pralinen. Damit landen Süßigkeiten auf Platz 3, hinter einem Restaurantbesuch und Blumen. Wie man gratuliert, hängt auch bei Blumengeschenken von der Person ab: Wollen Sie Ihren Freunden eine Aufmerksamkeit zum Valentinstag schenken, bieten sich weiße oder gelbe Rosen eher an, als rote – zumindest wenn man auf die Bedeutung Wert legt. Rote Rosen stehen für Leidenschaft und Liebe. Weiße Rosen sollen Reinheit, Treue und Unschuld symbolisieren, können aber auch als Symbol für platonische Liebe angesehen werden.

Beliebt sind auch Grußkarten. In Finnland beispielsweise wird am Valentinstag die zweithöchste Menge an Postkarten verschickt. Teilweise verteilen die Finnen sogar Grüße am Valentinstag, ohne sich als Absender einzutragen. Beschenkte wissen dann nicht, von wem der geheime Valentinstagsgruß kommt – ähnlich wie beim Secret Valentine in den USA. Eine Grußkarte oder ein geheimer Liebesbrief eignen sich auch gut als Last-Minute-Geschenkideen zum Valentinstag.

