Schlagerstar Vanessa Mai bereitet sich auf ihre Auftritte bei "Holiday on Ice" vor. In welchen sieben Städten Mai dabei sein wird.

21.11.2023 | Stand: 17:07 Uhr

Die deutsche Sängerin Vanessa Mai, bekannt für ihre Karriere in der Schlagermusik, tritt in eine neue, glitzernde Welt ein – die der berühmten Eis-Show "Holiday on Ice". Diese Zusammenarbeit markiert einen Wendepunkt in ihrer Karriere. Bei welchen Shows Mai mit am Start ist und was die Zuschauer erwartet, erfahren Sie hier.

Vanessa Mai bei "Holiday on Ice": Hier tritt der Stargast auf

Bei sieben Terminen wird Vanessa Mai im Rahmen des 80-jährigen Jubiläums von "Holiday on Ice" mit dabei sein. In einem Artikel des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) äußerte sich Mai über ihre neue kreative Richtung. "'No limits', das Motto der diesjährigen Show, wird mehr als erfüllt. Das ist das Schöne an 'Holiday on Ice', dass die Macher ihre Show immer wieder neu erfinden. Beständig zu sein heißt für mich gerade, nicht beständig zu sein, neugierig zu sein, zu suchen, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Das Motto 'No limits' und die Philosophie von 'Holiday on Ice' passen deshalb gut zu mir", freut sich die 31-Jährige im Interview.

Doch bei welchen Shows wird Mai zu sehen sein? Auf der Website von "Holiday on Ice" wurden die Termine, bei denen der Schlagerstar auftritt, bereits genannt. Hier sind die Termine in der Übersicht:

Leipzig: 21. Dezember 2023

München: 4. Januar 2024

Frankfurt: 10. Januar 2024

Dortmund: 20. Januar 2024

Stuttgart: 24. Januar 2024

Hamburg: 8. Februar 2024

Berlin: 28. Februar 2024

Mais Engagement bei "Holiday on Ice" erstreckt sich damit über drei Monate. Mai werde bei ihren Auftritten mit "zwei ihrer großen Hits überraschen und diese live performen", heißt es auf der offiziellen Seite von "Holiday on Ice" zu den Auftritten der Schlagersängerin. Wer ein Ticket für eine der Shows ergattern will, wird dort ebenfalls fündig.

Vanessa Mai über "Holiday on Ice" - "Anfrage hat mich sehr gefreut"

Gegenüber dem RND betonte Mai, dass die Winter- und Weihnachtszeit ihre liebste Zeit sei. "Alles, was damit zu tun hat, hat bei mir schon mal Pluspunkte." Als die Anfrage gekommen sei, beim 80-jährigen Jubiläum von "Holiday on Ice" dabei zu sein, habe sie sich sehr gefreut.

Mai ist nicht nur als Sängerin erfolgreich, sondern auch als Songwriterin. Ihre Vielseitigkeit erstreckt sich über verschiedene Bereiche der Unterhaltungsindustrie, einschließlich ihrer Rolle als Moderatorin ihrer eigenen Online-Show "On Mai Way" und als Social-Media-Influencerin. Einer ihrer größten Hits ist der Song "Ich sterb für dich" aus dem Jahr 2016. Der Titel stammt von ihrem Album "Für Dich", das im selben Jahr veröffentlicht wurde. Der Song war in den deutschen Charts sehr erfolgreich und hat Vanessa Mai zu einer der bekanntesten Stimmen im modernen Schlager gemacht. Diese Erfolge öffnen ihr auch Türen zu neuen Bühnen – wie der von "Holiday on Ice".

Die Eis-Show ist ein kulturelles Phänomen, das 1942 seinen Ursprung in den USA fand und laut einem Artikel des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) fast 330 Millionen Zuschauer weltweit begeistert hat. Die Show habe sich im Laufe der Jahre ständig weiterentwickelt und dabei immer wieder neue Talente und berühmte Künstler wie Vanessa Mai eingebunden. Ihre Teilnahme an der Show sei ein Beweis für die anhaltende Relevanz und Attraktivität von "Holiday on Ice" als Plattform für Talente aus verschiedenen Bereichen der Unterhaltung.

