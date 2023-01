Vergewaltigung in Oberhausen: Polizei fahndet mit Bild und Video nach Täter

Die Ermittler haben neue Erkenntnisse zur Straftat, die sich nahe dem FCA-Nachwuchsleistungszentrum in Oberhausen ereignete. Vom Täter liegt ein Phantombild vor – und ein Video.

11.01.2023 | Stand: 09:22 Uhr

Es war eine Tat, die sich an Heiligabend in Augsburg-Oberhausen ereignete. Gegen 22.45 Uhr überfiel ein Mann in der Donauwörther Straße eine 27-jährige Frau. Tatort war nahe dem Parkplatz beim FCA-Nachwuchszentrum. Die Polizei sprach zunächst von einem sexuell motivierten Übergriff, später von einer versuchten Vergewaltigung. Inzwischen ist klar, wie gravierend die Tat gewesen sein muss. Die Beamten der Kripo ermitteln inzwischen wegen Vergewaltigung– und veröffentlichen ein Phantombild des Tatverdächtigen sowie ein Video, das den mutmaßlichen Vergewaltiger zeigt.

Wie berichtet, war die 27-Jährige am Samstag, 24. Dezember, gegen 22.45 Uhr in der Donauwörther Straße spazieren gewesen. Ein Mann folgte ihr, so die Polizei. Am Parkplatz des FCA-Nachwuchszentrums wurde der Mann zudringlich. Laut Polizei versuchte der Täter die Frau auszuziehen. Die 27-Jährige wehrte sich vehement gegen den Mann, der später von ihr abließ und sich danach in unbekannte Richtung entfernte.

Den Erkenntnissen der Ermittler zufolge muss davon ausgegangen werden, dass der Mann der 27-Jährigen schon ab dem Bereich Zollernstraße/Ecke Donauwörther Straße bis zum eigentlichen Tatort am Fußballnachwuchszentrum folgte. Mittlerweile liegt ein Phantombild des Tatverdächtigen vor. "Dieses soll lediglich als Anhalt dienen, denn aufgrund der Gesamtsituation sowie der Sichtverhältnisse zur Tatzeit sind Abweichungen zum tatsächlichen Aussehen des Tatverdächten denkbar", heißt es von der Polizei.

Vergewaltigung in Oberhausen: Polizei Augsburg veröffentlicht Phantombild

Zudem gibt es weitere Ermittlungsergebnisse. Entgegen der ersten Mitteilung sei mittlerweile bekannt, dass der Mann eine 1,25 Liter-Getränkeflasche mitführte, so die Polizei. Auch sei denkbar, dass der Mann durch die Gegenwehr der Frau möglicherweise Gesichtsverletzungen davongetragen haben könnte, welche in den Tagen nach der Tat jemandem aufgefallen sind.

Mithilfe des Bildmaterials erhoffen sich die Ermittler nun den entscheidenden Hinweis aus der Bevölkerung. Die Aufnahme einer Überwachungskamera, das den mutmaßlichen Vergewaltiger zeigt, hat die Polizei hier veröffentlicht. Als relevanter Bereich, in denen Zeugen etwas gesehen haben könnten, gilt die Donauwörther Straße, insbesondere das Umfeld des Nachwuchsleistungszentrums sowie der Bereich Zollernstraße/Donauwörther Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht zudem die Möglichkeit, dass der Tatverdächtige der jungen Frau bereits zuvor gefolgt war. Deswegen ist für die Ermittler auch die Wegstrecke zwischen Oberhauser Bahnhof bis Josefinum und dem besagten Bereich Zollernstraße/Donauwörther Straße relevant.

Wer hat am 24. Dezember etwaige Beobachtungen gemacht oder kennt den Mann, der dem Phantombildähnelt, beziehungsweise auf dem Video zu sehen ist? Die Kriminalpolizei bittet unter der Nummer 0821/323-3810 um Zeugenhinweise. (jaka)

