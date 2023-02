Hogwarts Legacy 2: Kommt die Fortsetzung?

Das Videospiel Hogwarts Legacy verzaubert die Fans von Harry Potters Welt. Der gigantische Erfolg des Spiels wirft die Frage auf: Gibt es eine Fortsetzung?

23.02.2023 | Stand: 19:47 Uhr

Harry Potter selbst kommt nicht vor in dem neuen Videospiel Hogwarts Legacy. Die Fans der Fantasy-Buchreihe, in deren Zauber-Universum das Spiel verortet ist,stört das allerdings nicht: Hogwarts Legacy ist schon kurz nach Verkaufsstart ein voller Erfolg, trotz größerer Kontroversen um Harry-Potter-Autorin Joanne K. Rowling. Kein Wunder, dass sich die Spielergemeinde schon jetzt eine Fortsetzung des Spiels wünscht. Und sie könnten Glück haben: David Haddad, der Präsident des Spieleentwicklers Warner Bros. Games, machte erfreuliche Andeutungen in Richtung Hogwarts Legacy 2.

Hogwarts Legacy: Der magische Erfolg des Spiels

Das Spiel Hogwarts Legacy ist ein Erfolg: Schon zum Early Access-Release konnte das Videospiel mit 1,3 Millionen Zuschauern den Rekord des am meisten gestreamten Singleplayer-Spiels brechen. In der zweiten Woche nach dem Release belegte Hogwarts Legacy weiterhin Platz 1 der Steam-Charts. In Großbritannien sind die Verkaufszahlen des Spiels sogar 80 Prozent höher als die von Elden Ring im gleichen Zeitraum.

Etwas andere Zahlen nannte WB-Games-Chef Haddad in einem Interview mit Variety: So sollen seit dem Verkaufsstart von Hogwarts Legacy am 10. Februar 2023 insgesamt mehr als 267 Millionen Stunden gespielt, 393 Millionen magische Pflanzen gezüchtet, 242 Zaubertränke gebraut und 1,25 Milliarden böse Zauberer besiegt worden sein. Damit sollte einer Fortsetzung des Videospiels doch nichts mehr im Wege stehen, oder?

Hogwarts Legacy 2: Andeutungen auf eine Fortsetzung

Der Erfolg des Spiels spricht natürlich für eine Fortsetzung. Im Gespräch mit Variety bestätigt Haddad, dass Hogwarts Legacy definitiv als "langfristiges Franchise" geplant ist. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Launch und blicken auf eine rosige Zukunft für die Veröffentlichungen auf den anderen Plattformen", sagte der Chef des Gaming-Unternehmens.

Vor der Fortsetzung könnten auch erst einmal Erweiterungen auf die Fans zukommen. Haddads Andeutung könnte die Aussage von Chef-Entwickler Alan Tew Red relativieren, dass der Spiele-Entwickler aktuell nicht an Erweiterungen oder Add-Ons für das Spiel in der Harry-Potter-Welt arbeite.

Hogwarts Legacy 2: Gibt es eine offizielle Ankündigung für die Fortsetzung?

Hinweise auf eine Fortsetzung von Hogwarts Legacy, die über Haddads Aussagen hinausgehen, gibt es noch nicht. Auch eine offizielle Ankündigung des Videospiel-Nachfolgers fehlt. Bis dahin müssen sich die Fans mit dem aktuellen Spiel begnügen und vergnügen.

