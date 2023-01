Vierschanzentournee 2022/23: Ergebnisse und Sieger von heute am 4. Januar 2023

Die Sieger und die Gesamtwertung der Vierschanzentournee 2022/23: Hier werden die Ergebnisse für Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen veröffentlicht.

04.01.2023 | Stand: 06:03 Uhr

Vier Schanzen in vier Städten: Bei der Vierschanzentournee treten die besten Skispringer der Welt gegeneinander an. Immer über den Jahreswechsel findet das Event in Deutschland und Österreich statt. In Oberstdorf springen die Athleten von der Schattenbergschanze ab und in Garmisch-Partenkirchen von der großen Olympiaschanze. Das Bergisel-Skistadion in Innsbruck ist der Schauplatz für die dritte Station der Vierschanzentournee, den Abschluss bildet das Dreikönigsspringen in Bischofshofen auf der Paul-Außerleitner-Schanze.

Die Sieger der einzelnen Stationen bei der Vierschanzentournee 2022/23, die Ergebnisse und der Gesamtstand werden immer hier veröffentlicht und nach jedem Wettkampf ergänzt.

Gesamtwertung der Vierschanzentournee 2022/23

Insgesamt vier Stationen (Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Bischofshofen) hat die Vierschanzentournee - daher schließlich auch der Name. Nach jedem Skispringen werden hier die aktuellen Punktezahlen eingetragen.

Herren, Vierschanzentournee-Gesamtwertung, Stand nach 2 von 4 Wettbewerben:

1. Halvor Egner Granerud (Norwegen) 616,1 Pkt.;

2. Dawid Kubacki (Polen) 589,3;

3. Piotr Zyla (Polen) 576,0;

4. Anze Lanisek (Slowenien) 564,7;

5. Karl Geiger

6. Andreas Wellinger (Ruhpolding) 558,3;

7. Daniel Tschofenig (Österreich) 554,2;

8. Kamil Stoch (Polen) 548,8;

9. Lovro Kos (Slowenien) 541,7;

10. Stefan Kraft (Österreich) 541,5;

... 14. Philipp Raimund (Oberstdorf) 511,9;

... 18. Stephan Leyhe (Willingen) 496,3;

... 23. Constantin Schmid (Oberaudorf) 466,1;

... 28. Pius Paschke (Kiefersfelden) 339,2;

... 36. Felix Hoffmann (Suhl) 227,1;

... 37. Markus Eisenbichler

... 50. Martin Hamann (Aue) 105,0;

... 55. Luca Roth (Meßstetten) 89,1

Termine bei der Vierschanzentournee 2022/23

Auftaktspringen in Oberstdorf

28. Dezember 2022: Training und Qualifikation

29. Dezember 2022: Wettbewerb

Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen

31. Dezember 2022: Training und Qualifikation

1. Januar 2023: Wettbewerb

Bergiselspringen in Innsbruck

3. Januar 2023: Training und Qualifikation

4. Januar 2023: Wettbewerb

Dreikönigsspringen in Bischofshofen

5. Januar 2023: Training und Qualifikation

6. Januar 2023: Wettbewerb

Vierschanzentournee in Oberstdorf 2022/23: Ergebnisse und Sieger

Die Vierschanzentournee startet mit einer Gesamthöhe von 140 Metern und einer Absprunggeschwindigkeit von 92 km/h auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf. Den bisherigen Schanzenrekord von 143,5 Metern hält der Norweger Sigurd Pettersen seit 2003.

Das sind die Gewinner beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee 2022/23 in Oberstdorf:

1. Halvor Egner Granerud (Norwegen) 312,4 Pkt. (142,5 m/139,0 m);

2. Piotr Zyla (Polen) 299,0 (132,5/137,0);

3. Dawid Kubacki (Polen) 294,9 (140,5/136,0);

4. Karl Geiger (Oberstdorf) 293,6 (136,5/134,0);

5. Stefan Kraft (Österreich) 292,0 (133,5/138,0);

6. Andreas Wellinger (Ruhpolding) 285,2 (135,0/132,0);

7. Lovro Kos (Slowenien) 280,7 (125,5/133,5);

8. Daniel Tschofenig (Österreich) 278,8 (122,5/132,5);

9. Kamil Stoch (Polen) 276,1 (133,0/130,0);

10. Anze Lanisek (Slowenien) 267,4 (119,5/129,0);

... 14. Philipp Raimund (Oberstdorf) 257,0 (118,5/124,0);

... 20. Stephan Leyhe (Willingen) 244,1 (122,0/116,5);

... 29. Constantin Schmid (Oberaudorf) 224,2 (111,5/122,0);

... 33. Markus Eisenbichler (Siegsdorf) 112,3 (115,0/-);

... 41. Pius Paschke (Kiefersfelden) 100,6 (110,0/-)

Neujahrsskispringen in Garmisch-Partenkirchen bei der Vierschanzentournee 2022/23: Ergebnisse und Sieger

Erst kürzlich wurde ein neuer Schanzenrekord auf der großen Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen aufgestellt. Da die Schanze erst zur Saison 2007/2008 die bisherige Olympiaschanze ablöste, wäre ein älterer Rekord wie in Oberstdorf gar nicht möglich. 2021 sprang der Pole Dawid Kubacki satte 144 Meter weit.

Das sind die Sieger in Garmisch-Partenkirchen:

1. Halvor Egner Granerud (Norwegen) 303,7 Pkt. (140,0 m/142,0 m);

2. Anze Lanisek (Slowenien) 297,3 (140,5/137,0);

3. Dawid Kubacki (Polen) 294,4 (136,0/138,5);

4. Manuel Fettner (Österreich) 279,6 (136,0/138,0);

5. Jan Hörl (Österreich) 278,9 (136,0/138,5);

6. Piotr Zyla (Polen) 277,0 (135,5/134,5);

7. Daniel Tschofenig (Österreich) 275,4 (131,0/136,0);

8. Andreas Wellinger (Ruhpolding) 273,1 (137,0/133,0);

9. Kamil Stoch (Polen) 272,7 (135,0/134,5);

10. Michael Hayböck (Österreich) 269,8 (128,5/140,0);

11. Karl Geiger (Oberstdorf) 264,9 (131,5/131,0);

... 15. Philipp Raimund (Oberstdorf) 254,9 (125,5/135,0);

... 17. Stephan Leyhe (Willingen) 252,2 (128,0/130,0);

... 23. Constantin Schmid (Oberaudorf) 241,9 (121,0/133,0);

... 24. Pius Paschke (Kiefersfelden) 238,6 (124,5/127,5);

... 28. Felix Hoffmann (Suhl) 227,1 (121,0/128,0);

... 32. Markus Eisenbichler (Siegsdorf) 111,9 (124,0/-);

... 38. Martin Hamann (Aue) 105,0 (122,5/-);

... 45. Luca Roth (Meßstetten) 89,1 (113,0/-)

Vierschanzentournee in Innsbruck 2022/23: Ergebnisse und Sieger

Den Rekord beim Bergiselspringen in Innsbruck hat der Österreicher Michael Hayböck 2015 aufgestellt: 138 Meter.

Diese Skispringer stehen auf dem Podest in Innsbruck:

noch keine Wertung noch keine Wertung noch keine Wertung

Dreikönigsspringen in Bischofshofen bei der Vierschanzentournee 2022/23: Ergebnisse und Sieger

Wer die Namen der Rekordhalter der vorherigen drei Schanzen der Vierschanzentournee aufmerksam gelesen hat, dem wird der folgende Athlet zurecht bekannt vorkommen: Dawid Kubacki aus Polen erzielte auch beim Dreikönigsspringen in Bischofshofen das bisher beste Ergebnis, mit einer Sprungweite von 145 Metern.

Die Namen der Gewinner in Bischofshofen lauten wie folgt:

noch keine Wertung noch keine Wertung noch keine Wertung

(lurz)

