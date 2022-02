Viertelfinale im DFB-Pokal 2021/22: Termine, Liveticker und Übertragung

Zum Viertelfinale im DFB-Pokal 2021/22 finden Sie hier einen Liveticker und alle Infos rund um die Termine im Spielplan und die Übertragung im TV oder Live-Stream. Welche Spiele laufen im Free-TV?

31.01.2022 | Stand: 13:30 Uhr

Viertelfinale beim DFB-Pokal 2021/2022: Beim Fußball am 1. und 2. März spielen die verbleibenden acht Mannschaften gegeneinander. Nur die Hälfte davon stammt aus der Bundesliga. Denn auch vier Zweitligisten haben es in diese Runde geschafft und auf dem Weg dahin Favoriten wie Borussia Dortmund ausgeschaltet.

Wie sieht der Spielplan im DFB-Pokal-Viertelfinale aus? Hier finden Sie die Termine und Uhrzeiten für alle Spiele und ein Datencenter inklusive Liveticker. Außerdem bekommen Sie die Infos dazu, welche Sender die Übertragung im TV oder Live-Stream übernehmen. Sind auch Spiele kostenlos im Free-TV zu sehen?

Welche Mannschaften spielen im DFB-Pokal-Viertelfinale 2022?

64 Mannschaften waren beim DFB-Pokal 2021/22 angetreten - die meisten davon sind in den ersten drei Runden ausgeschieden. Übrig sind diese acht Teams, die über Viertelfinale und Halbfinale ins Finale einziehen und den Titel gewinnen möchten:

1. FC Union Berlin (Bundesliga)

RB Leipzig (Bundesliga)

SC Freiburg (Bundesliga)

VfL Bochum (Bundesliga)

FC St. Pauli (2. Liga)

Hamburger SV (2. Liga)

Hannover 96 (2. Liga)

Karlsruher SC (2. Liga)

Spielplan zum Viertelfinale im DFB-Pokal 2021/22: Termine, Uhrzeiten und Sender der Spiele

Welche Mannschaften im Viertelfinale des DFB-Pokals gegeneinander spielen, wurde am 30. Januar ausgelost. Die Spiele finden am 1. und am 2. März 2022 statt. Sobald die genauen Termine und Uhrzeiten angesetzt sind, ergänzen wir sie an dieser Stelle:

01.03.2022 oder 02.03.2022: Bochum - Freiburg (Sky)

01.03.2022 oder 02.03.2022: Union Berlin - St. Pauli (Sky)

01.03.2022 oder 02.03.2022: HSV - Karlsruher SC (Sky)

01.03.2022 oder 02.03.2022: Hannover 96 - RB Leipzig (Sky)

In Klammern sehen Sie, welche Sender die Übertragung der Spiele im DFB-Pokal-Viertelfinale überehmen. Aktuell steht aber noch nicht fest, welche Begegnungen im Free-TV laufen.

DFB-Pokal-Viertelfinale live im TV oder Stream: Übertragung im Free-TV?

Wer ein Abo bei Sky hat, kann alle Spiele im Fernsehen oder Live-Stream sehen. Der Pay-TV-Sender zeigt nämlich alle 63 Partien im DFB-Pokal 2021/22 in voller Länge.

Allerdings laufen in jeder Runde auch mehrere Fußball-Spiele kostenlos im Free-TV. So wird die ARD im Achtelfinale zwei Spiele gratis im Fernsehen oder im Live-Stream zeigen. Eine weitere Partie ist bei Sport1 zu sehen.

Liveticker zum Viertelfinale 2022 im DFB-Pokal: Ergebnisse und Spielstand

Wenn Sie das Viertelfinale im DFB-Pokal im Live-Ticker verfolgen möchten, sind Sie hier genau richtig. Unser Datencenter bietet zu jedem Spiel einen Ticker inklusive Ergebnisse und Spielstand. Dazu bekommen Sie weitere Infos rund um die Termine im Spielplan und die einzelnen Mannschaften.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Im DFB-Pokal gibt es in jeder Runde nur ein Spiel - Rückspiele existieren in diesem Fußball-Wettbewerb nicht. Die Sieger aus dem Viertelfinale spielen am 19. und 20. April im Halbfinale. Die dortigen Gewinner treffen wiederum am 21. Mai beim DFB-Pokal-Finale in Berlin aufeinander. (sge)