Vitamin E ist in vielen Lebensmitteln enthalten, vor allem aber in Weizenkeim- und Sonnenblumenöl. Hier finden Sie eine Übersicht inklusive Tagesbedarf.

29.06.2023 | Stand: 17:45 Uhr

Vitamin E kann im Fettgewebe gespeichert werden und trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Vor allem Öle und Nüsse enthalten viel Vitamin E, aber auch bestimmte Weizenprodukte können den Tagesbedarf decken.

In welchen Lebensmitteln viel Vitamin E steckt, erfahren Sie hier. Einige Snacks sind auch auf der Liste.

Vitamin E: Diese Lebensmittel decken den Tagesbedarf

In dieser Übersicht finden Sie Lebensmittel, deren Vitamin-E-Gehalt pro 100 Gramm über 2 mg liegt. Mit 100 Gramm des jeweiligen Lebensmittels werden mindestens etwa 20 Prozent des Tagesbedarfs an Vitamin E gedeckt.

Die Daten stammen von der Schweizer Nährwertdatenbank und beziehen sich auf jeweils 100 Gramm:

Lesen Sie auch

Niacin: Lebensmittel Vitamin B3: Diese Lebensmittel decken den Tagesbedarf an Niacin

Fette und Öle

Weizenkeimöl: 122,99 mg

Sonnenblumenöl: 51,75 mg

Mayonnaise: 43,7 mg

Distelöl: 39,6 mg

Maiskeimöl: 30,6 mg

Rapsöl: 30,01 mg

Olivenöl: 27,84 mg

Haselnussöl: 25,74 mg

Margarine: 20 mg

Erdnussöl: 14,06 mg

Kürbiskernöl: 12,07 mg

Hanföl: 8,37 mg

Sojaöl: 5,49 mg

Leinöl: 5,07 mg

Walnussöl: 4,99 mg

Früchte

Heidelbeere, gefriergetrocknet: 7,6 mg

Aprikose, getrocknet: 5,52 mg

Mango, getrocknet: 4,42 mg

Gemüse und Co.

Tomatenpüree: 5,37 mg

Pfefferminze: 5 mg

Petersilie: 3,54 mg

Schwarzwurzel: 3,33 mg

Noriblätter: 2,87 mg

Wirsing: 2,5 mg

Spinat: 2,42 mg

Hülsenfrüchte, Getreideprodukte und Co.

Weizenkeime: 10,2 mg

Blätterteig: 6 mg

Kuchenteig, Vollkorn: 5,86 mg

Quinoa: 4 mg

Zwieback: 3,13 mg

Weizenkleie: 2,7 mg

Toastbrot, Vollkorn: 2,15 mg

Nüsse und Samen

Sonnenblumenkerne: 34,5 mg

Mandeln: 27,1 mg

Haselnüsse: 18,1 mg

Pinienkerne: 11,9 mg

Schwarze Oliven: 6,1 mg

Paranüsse: 5,65 mg

Erdnüsse: 5,54 mg

Grüne Oliven: 5,23 mg

Walnüsse: 3,72 mg

Ei und Verschiedenes

Pesto: 18 mg

Marzipan: 8,49 mg

Eigelb: 5,21 mg

Lebkuchen: 6,68 mg

Erdnussbutter: 4,7 mg

Vitamin E in Lebensmitteln: Vorsicht beim Lagern

Vitamin E ist nicht hitzeempfindlich und gehört zu den fettlöslichen Vitaminen. Es löst sich also auch nicht in Wasser auf. Beim Kochen bleibt Vitamin E relativ stabil, frische Lebensmittel sollte man aber nicht allzu lange lagern, da sich der Vitamin-E-Gehalt dadurch drastisch verringern kann. Das Vitamin ist nämlich empfindlich gegenüber Licht und Sauerstoff.

Vitamin E in Lebensmitteln: Wie hoch ist der Tagesbedarf?

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt den Tagesbedarf an Vitamin E in Äquivalenten an. Das liegt am Tocopherol, der Wirkform von Vitamin E. Dieser kommt wiederum in Unterformen vor, die unterschiedlich vom Körper verwertet werden. Um die Formen zusammenzufassen, werden manche Vitamine in Äquivalenten angegeben. Der Tagesbedarf ist abhängig von Alter und Geschlecht. Hier finden Sie den Tagesbedarf im Überblick, "m" steht für männlich, "w" für weiblich: