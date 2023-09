Diese Vitamine können bei Stress helfen

Stress kann auf Dauer ziemlich ungesund sein. Dabei benötigt der Körper ausreichend Vitamine und Mineralstoffe. Welche das sind, lesen Sie hier.

29.08.2023 | Stand: 08:52 Uhr

Stress wirkt sich erwiesenermaßen negativ auf die Gesundheit aus. Auch die Psyche kann darunter leiden. Generell ist Stress aber eine normale Reaktion des Körpers und nicht grundsätzlich schlecht. Hält er aber auf Dauer an, können sich die Auswirkungen deutlich zeigen. Mit bestimmten Vitaminen, können Sie das Immunsystem unterstützen, besser mit Stress umzugehen.

Welche Vitamine können bei Stress helfen?

Laut Manon Struck-Pacyna vom Lebensmittelverband Deutschland gibt es viele "Vitamine und Mineralstoffe, die im Körper für den Energiestoffwechsel und die Funktion des Nervensystems mitverantwortlich sind und daher in ausreichender Menge konsumiert werden sollten." Vor allem in stressigen Zeiten werden bestimmte Vitamine besonders benötigt. Laut der Expertin können diese Vitamine den Körper bei Stress unterstützen:

Vitamine unterstützen den Körper: Aber was ist Stress eigentlich?

Jeder Mensch hat schon mal Stress gespürt, er ist nämlich eine natürliche Reaktion des Körpers. In Situationen, in denen man sich unwohl fühlt oder stark gefördert ist, entsteht Stress. Laut dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) ist Stress also eine Alarmreaktion des Körpers.

Wenn das Gehirn eine Situation als potenziell gefährdend einstuft, werden bestimmte Prozesse ausgelöst. Dabei schüttet der Körper laut dem BMGStresshormone wie Noradrenalin, Adrenalin oder Cortisol aus.

Was passiert bei Stress im Körper?

Auf Stresshormone reagiert der Körper laut dem BMG mit "körperlichen Anpassungsreaktionen". Drei Phasen können unterschieden werden: Die Alarmreaktionsphase, die Widerstandsphase und die Erschöpfungsphase.