GNTM Finale 2023: Wann findet das große Finale statt und welche Kandidatinnen sind dabei?

Die 18. Staffel von GNTM neigt sich dem Ende zu. Hier erfahren Sie, wann das große Finale stattfindet und welche Kandidatinnen eine Chance auf den Sieg haben.

06.06.2023 | Stand: 13:32 Uhr

Mit "Germany's Next Topmodel" hat sich Heidi Klum in der deutschen TV-Geschichte verewigt. Nun neigt sich auch die mittlerweile 18. Staffel des Formats dem Ende entgegen. Wieder einmal hat eine Vielzahl von Kandidatinnen bei GNTM versucht, den Sprung in die Modewelt zu schaffen. Dafür mussten sie sich jede Woche neuen Herausforderungen und dem Urteil von Heidi Klum und ihren Gast-Juroren stellen. Doch von den anfangs so vielen Kandidatinnen sind gegen Ende natürlich kaum noch welche übrig.

So unterschiedlich diese verbliebenen Kandidatinnen als Models auch aussehen mögen, ihr Wille zum Sieg ist ihnen allen gemein. Nachdem die Zuschauer ihre Anstrengungen in der TV-Übertragung von GNTM 2023 mitverfolgen konnten, bleiben nun nur noch wenige Hürden bis zum Ziel. Wann findet das Finale von GNTM 2023 statt? Das verraten wir Ihnen hier. Außerdem stellen wir Ihnen die Kandidatinnen vor, die noch eine Chance auf den Sieg haben.

GNTM 2023: Wann findet das große Finale statt?

Das Finale von GNTM ist in der Regel ein fulminantes Ereignis. Auch in diesem Jahr verhält sich das nicht anders. Für das große Finale 2023 hat Heidi Klum wieder einmal einen internationalen Star gewinnen können. Nachdem in der Vergangenheit bereits Stars wie der koreanische Musiker PSY ("Gangnam Style") aufgetreten sind, ist in diesem Jahr die deutsche Kim Petras mit dabei. Die noch junge Sängerin konnte in den letzten Jahren insbesondere in den USA große Erfolge in den Charts erzielen.

Stattfinden wird das ganze Spektakel am 15 Juni. Der Ort für die Entscheidung über den Sieg der diesjährigen Staffel ist auch in diesem Jahr wieder Köln.

Das sind die möglichen Kandidatinnen für das GNTM Finale 2023

Vor dem großen Finale von GNTM 2023 steht den Kandidatinnen als letzte Prüfung noch das Halbfinale bevor. Doch auch der Weg bis hierhin war schon sehr beschwerlich. Von den anfangs 29 Kandidatinnen aus Folge 1 sind in der vorletzten Runde nur noch sechs Stück übrig geblieben. Diese haben alle noch die Chance darauf, ins Finale einzuziehen und sich dort den Sieg zu erkämpfen.

Hier stellen wir Ihnen die möglichen Kandidatinnen für das GNTM Finale 2023 genauer vor:

Coco (21) aus München

Coco Richard Hübner/PROSIEBEN

Für ihre Modelkarriere hat Coco schon einen ganz konkreten Wunsch. Sie möchte unbedingt einmal eine Kampagne mit Chanel shooten. Was anfangs nach einem Griff nach den Sternen klang, scheint jetzt in greifbare Nähe zu rücken. Nun möchte sie im Finale noch einmal unter Beweis stellen - hat sie eine Chance auf den Sieg?

Nicole (49) aus Offenbach am Main

Sie ist als eine der "Best-Ager" etwas später in Folge acht dazugestoßen. Bereits früher hat die 49-jährige gemodelt. Da ihre Kinder jetzt nicht mehr klein sind und ihre ganze Aufmerksamkeit brauchen, will sie diese Tätigkeit nun wieder aufnehmen. Ihren großen Vorteil sieht sie tatsächlich in ihrem Alter. Denn sie ist mittlerweile ein ganz gelassener Mensch. Da sie sich nur schwer aus der Ruhe bringen lässt, kann sie sich auch immer gut konzentrieren und ist daher sehr lernfähig. Außerdem hat sie während der Staffel bewiesen, dass sie auch dazu bereit ist, ihre Ängste zu überwinden. Als letzte verbliebene Best-Agerin hofft sie, dass ihr diese Qualitäten zum Sieg verhelfen.

Olivia (22) aus Hamburg

Olivia kommt aus einfachen Verhältnissen. Das merkt man sofort, wenn man sie nach ihrem größten Wunsch fragt. Denn sie wünscht sich nichts sehnlicher als finanzielle Sicherheit für sich, ihre Freunde und vor allem für ihre Mutter. Diesen Wunsch könnte sie sich durch einen Sieg bei GNTM durchaus erfüllen. Im Laufe der Staffel konnte Olivia immer wieder mit ihren Leistungen überzeugen - ihr Traum scheint in greifbare Nähe gerückt zu sein.

Selma (19) aus Berlin

Noch als Schülerin hat sich Selma bei GNTM beworben. Sie hat damit bereits bewiesen, dass sie einiges an Selbstvertrauen mitbringt. Das ist zweifellos eine äußerst wichtige Eigenschaft für jemanden, der ganz groß rauskommen möchte. Und Selmas großes Ziel ist ganz klar die erfolgreiche Modelkarriere. Daneben wünscht sie sich nicht viel, Gesundheit für sich und ihre Familie reicht ihr da vollkommen aus. Auf dem Weg zum Erfolg muss hat Selma nicht nur die Juroren überzeugt - auch bei den Kunden kam die 19-Jährige gut an. Ihre Chancen aufs Finale stehen also gut.

Somajia (21) aus Bielefeld

Somajia hat das wichtigste für das Leben als Model: Selbstbewusstsein. Schon vor Beginn der Staffel war sie sich zu 100 Prozent sicher, dass sie das Zeug zum Topmodel hat. Allerdings wurde dieses Selbstvertrauen zwischendurch auch auf die Probe gestellt, als sie sich etwa bei den Tanzproben für das Drag-Shooting schwerer tat als ihre Kontrahentinnen. Doch ihr Durchhaltevermögen hat sich ausgezahlt und sie hat auch diese Runde überstanden.

Vivien (23) aus Koblenz

Vivien gab bereits im Voraus zur Show an, mit ihrem Sieg ein Zeichen setzen zu wollen. Sie möchte jungen Mädchen zeigen, dass auch kurvige Körper schön sind. Die 23-jährige ist zuhause sehr aktiv, ihre Hobbys sind Tanzen und Tauchen. Letzteres hat sich als besonders nützlich erwiesen, als es bei GNTM ins Unterwassershooting ging. Ihre vielen Talente will Vivien nun auch im Finale präsentieren.