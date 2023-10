Für viele Rentner ist es wichtig, dass die Rente pünktlich auf dem Konto ist. Ist das nicht der Fall, kann das viele Gründe haben. Wichtig ist, dann schnell zu reagieren.

31.10.2023 | Stand: 17:54 Uhr

Wenn die Rente im Alter die Haupteinnahmequelle darstellt, ist es für die Betroffenen umso wichtiger, wann die Rente auf dem Konto ist. Sollte die Zahlung ausbleiben, kann das viele Gründe haben. Wichtig ist, dass Rentnerinnen und Rentner gleich reagieren. Was dann zu tun ist, lesen Sie hier.

Warum ist meine Rente noch nicht auf dem Konto?

Warum die Rente nicht rechtzeitig auf dem Konto ist, kann viele Gründe haben. Einige Möglichkeiten haben wir für Sie zusammengefasst.

Zunächst müssen Versicherte ihre Rente beantragt haben. Was im ersten Moment selbstverständlich klingt, ist es nicht, denn es herrscht teilweise immer noch der Mythos, dass die Rente automatisch aufs Konto kommt. Das stimmt allerdings nicht. Für den Antrag brauchen Versicherte ihre Rentenversicherungsnummer und bestimmte Formulare. Außerdem muss die Rente rechtzeitig beantragt werden. Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt den Antrag drei Monate vor der gewünschten ersten Überweisung abzugeben.

Ist diese Hürde genommen, kann es noch passieren, dass der Rentenbescheid falsch ist. Dieser sollte daher gründlich auf Fehler überprüft werden. Falsch könnte zum Beispiel der Rentenbeginn sein. Entdecken Versicherte Unstimmigkeiten im Rentenbescheid, empfiehlt das Bundesamt für Soziale Sicherung Widerspruch einzulegen. Die Frist beträgt der Deutschen Rentenversicherung zufolge für Rentnerinnen und Rentner, die in Deutschland wohnen, einen Monat. Im Ausland lebende Versicherte haben drei Monate Zeit.

Lesen Sie auch

Rente Rente: Konto ändern - so gehen Sie vor

Möglich ist zum Beispiel auch, dass das angegebene Konto falsch ist. Wer sein Konto für die Rente ändert, sollte das der Deutschen Post AG umgehend mitteilen. Diese ist für die Rentenzahlung zuständig.

Was kann ich tun, wenn meine Rente nicht überwiesen wurde?

Grundsätzlich wird die Rente immer am letzten Bankarbeitstag im Monat überwiesen. Für Oktober 2023 ist das beispielsweise der 31. Oktober. Dabei kann es bis 23:59 Uhr dauern, bis das Geld da ist. Sollte das nicht der Fall sein, sollten sich Versicherte an die Deutsche Post AG wenden.

Nach eigenen Angaben sollten Rentnerinnen und Rentner den Vorfall schriftlich unter Angabe der jeweiligen Postrentennummer schildern und erklären, für welchen Monat die Rente fehlt.

Der Brief sollte dann für Versicherte, die in Deutschland wohnen an folgende Adresse geschickt werden:

Deutsche Post AG

Niederlassung Renten Service

13497 Berlin

Rentner, die im Ausland wohnen, sollten nachfolgende Adresse verwenden:

Deutsche Post AG

Niederlassung Renten Service

13496 Berlin

Außerdem haben Rentnerinnen und Rentner in ganz dringenden Fällen die Möglichkeit die Deutsche Post AG in diesem Fall unter folgenden Telefonnummern anzurufen:

0221-5692-444 (Telefonnummer für Rentner, die in Deutschland wohnen)

0049-221-5692-777 (Telefonnummer für Rentner, die nicht in Deutschland wohnen)