"Wednesday", Staffel 2: Was ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt?

"Wednesday" bekommt voraussichtlich eine 2. Staffel auf Netflix. Wir verraten Ihnen, was zu Start, Handlung und Besetzung von Staffel 2 schon bekannt ist.

19.12.2022 | Stand: 13:20 Uhr

Kaum war die erste Staffel von "Wednesday" bei Netflix abrufbereit, wurde sie bereits zum Mega-Hit für den Streaming-Dienst. Schon drei Wochen nach dem Start war die Serie über Wednesday, einen weiblichen Spross der Grusel-Familie Addams, auf Platz drei der meistgeschauten Serien des Streamingdienstes gelandet - nur "Squid Game" und Staffel 4 von "Stranger Things" haben noch besser abgeschnitten als die Horror-Komödie. Für Fachleute scheint es unausweichlich, dass Netflix den Serien-Hit fortführt - wir berichten Ihnen hier, was über Staffel 2 von "Wednesday" schon bekannt ist.

Wann ist der Start von "Wednesday", Staffel 2?

Hierzu lassen sich im Moment beim besten Willen noch keine belastbaren Aussagen treffen. Die üblichen Verdächtigen spekulieren zwar bereits über einen möglichen Zeitpunkt, doch an der Kaffeesatz-Leserei selbsternannter Auguren möchten wir uns nicht beteiligen. Wir bleiben an dem Thema dran. Lehnen Sie sich einfach zurück und warten Sie mit uns gemeinsam auf handfestere Informationen.

Handlung von "Wednesday" - worum dreht es sich bei der Serie?

"Wednesday" ist eine Comedy-Horror-Fernsehserie, die auf der Figur Wednesday Addams aus "The Addams Family" basiert. Wednesday fliegt wegen eines Piranha-Attentats auf eine Wasserball-Mannschaft von der Highschool und wird zum Entzücken ihrer Eltern auf die Nevermore Academy geschickt. Dabei handelt es sich um ein Internat für monströse Außenseiter, auf dem Morticia und Gomez Addams sich dereinst liebengelernt haben. Die Schule erinnert irgendwie ein bisschen an Harry Potters Hogwarts, Drehort ist das neoromanische Schloss Cantacuzino in der rumänischen Kleinstadt Bușteni.

Die junge Frau tut sich etwas schwer mit der Gewöhnung und hat außerdem Probleme mit ihren übersinnlichen Fähigkeiten. Aber sie hat Grips und eine besondere Art von düsterem Sarkasmus - beides kommt ihr in der neuen Umgebung zugute. Als sie Zeugin mehrerer Morde durch merkwürdige Monster wird, will sie der Sache auf den Grund gehen. Dabei stößt sie auf eigenartige Verstrickungen des längst verblichenen Gründervaters der Nachbarstadt, Joseph Crackstone. Sie tritt auch mit gestorbenen Vorfahren in Kontakt. Der bisher noch nicht entschiedene Kampf um Nevermore bietet ein weites Feld für Staffel 2 - und weitere.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast der Staffel 2 von "Wednesday"?

Genaueres zu den Darstellern in Staffel 2 ist noch nicht durchgesickert, aber erfahrungsgemäß trennt man sich ja nicht leichtfertig vom Winning Team in Runde 1. Dies waren die Hauptdarsteller in der Start-Staffel:

Rollenname Schauspielerin/Schauspieler Synchronsprecherin/-sprecher Wednesday Addams Jenna Ortega Magdalena Montasser Sheriff Donovan Galpin Jamie McShane Viktor Neumann Tyler Galpin Hunter Doohan Henning Nöhren Xavier Thorpe Percy Hynes White Amadeus Strobl Enid Sinclair Emma Myers Saskia Glück Bianca Barclay Joy Sunday Samina König Ajax Petropolus Georgie Farmer Till Flechtner Marilyn Thornhill Christina Ricci Sonja Spuhl Direktorin Larissa Weems Gwendoline Christie Angela Wiederhut Dr. Valerie Kinbott Riki Lindhome Nicole Hannak Eugene Otinger Moosa Mostafa Faris Herrmann

In weiteren Rollen waren zu sehen:

Rollenname Schauspielerin/Schauspieler Synchronsprecherin/-sprecher Deputy Richie Santiago Luyanda Unati Lewis-Nyawo Almut Zydra Lucas Walker Iman Marson Nicolas Rathod Gomez Addams Luis Guzmán Michael Iwannek Morticia Addams Catherine Zeta-Jones Arianne Borbach Pugsley Addams Isaac Ordonez Emil Graf Bürgermeister Noble Walker Tommie Earl Jenkins Bernd Egger Joseph Crackstone William Houston Tobias Lelle Onkel Fester Fred Armisen Gerald Schaale

Die Serie ist von Alfred Gough und Miles Millar entwickelt worden. Regie in in vier von acht Episoden führte Tim Burton, der auch als Executive Producer an der Show beteiligt ist.

Gibt es schon einen Trailer zur Staffel 2 von "Wednesday"?

Naturgemäß noch nicht. Aber vielleicht möchten Sie sich ja mit der Vorschau auf Staffel 1 ein wenig einstimmen?

