So kommen Wunschzettel im Weihnachtspostamt an

Von Himmelpfort bis Engelskirchen: Sieben Weihnachtspostämter gibt es in Deutschland. Dort kommen Briefe und Wunschzettel für den Weihnachtsmann und das Christkind an.

13.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Weihnachten rückt näher und somit auch die Aufregung von Millionen Kindern, die sich auf ihre Geschenke freuen. Wunschzettel können sie nicht nur an Mama und Papa adressieren, sondern an den Weihnachtsmann, das Christkind oder den Nikolaus höchstpersönlich. Möglich machen das die Postfilialen in sieben weihnachtlichen Orten Deutschlands . Das Weihnachtspostamt Engelskirchen öffnet am Montag um 11 Uhr seine Pforten. Wer einen Brief verschickt, bekommt eine persönliche Antwort. Ob man an das Christkind, den Weihnachtsmann oder den Nikolaus schreibt, entscheidet man selbst. Das sind die Adressen der Weihnachtsfilialen.

An diese sieben Weihnachtspostämter in Deutschland kann man Briefe und Wunschzettel schicken

An den Weihnachtsmann, Himmelsthür, 31137 Hildesheim : Briefe müssen spätestens zehn Tage vor Heiligabend ankommen.

An den Weihnachtsmann, Weihnachtspostfiliale, 16798 Himmelpfort : Briefe müssen spätestens bis zum dritten Advent ankommen.

An das Christkind, 51777 Engelskirchen : Briefe müssen spätestens drei Tage vor Heiligabend ankommen.

An das Christkind, 97267 Himmelstadt : Wunschzettel müssen spätestens sieben Tage vor Heiligabend ankommen.

An den Nikolaus, 49681 Nikolausdorf : Briefe müssen spätestens zehn Tage vor Heiligabend in der Filiale ankommen.

An den Nikolaus, Nikolausplatz, 66351 St. Nikolaus : Briefe müssen spätestens drei Tage vor Heiligabend ankommen.

Briefe und Wunschzettel an Weihnachtsmann und Christkind müssen rechtzeitig verschickt werden

Wer eine persönliche Antwort möchte, sollte seinen Brief nicht zu spät verschicken, denn die Rückmeldung soll schließlich noch vor Weihnachten eintreffen. Auch wichtig: Auf dem Brief muss unbedingt ein Absender stehen. Helferinnen und Helfer dürften sich derzeit auf einen ordentlichen Ansturm vorbereiten. In den Filialen des Weihnachtsmanns kommen jährlich etwa 350.000 Briefe und Wunschzettel an. An das Christkind schreiben pro Jahr etwa 260.000 Kinder. Die wenigsten Zuschriften erhält der Nikolaus. Ihn erreichen etwa 36.000 Briefe. Jedes Weihnachtspostamt hat einen eigenen Poststempel, mit dem der Antwort-Brief markiert wird.