"Wendland: Stiller und die Geister der Vergangenheit": TV-Termin, Darsteller, Handlung und Übertragung

Den Samstagskrimi "Wendland: Stiller und die Geister der Vergangenheit" gibt es im ZDF zu sehen. Alle Infos rund um TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung haben wir hier für Sie.

06.10.2022 | Stand: 13:50 Uhr

Mit "Wendland" geht beim ZDF eine neue Krimi-Reihe mit Ulrich Noethen an den Start. Der Schauspieler stand bereits für verschiedene Krimis wie "Tatort" und "Kommissar Süden" vor der Kamera und wurde vor allem durch seine Rolle in "Comedian Harmonists" (1997) berühmt, für die er mit dem deutschen Filmpreis als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde. Das Drehbuch für "Wendland: Stiller und die Geister der Vergangenheit" stammt von Josef Rusnak, der auch die Regie für den Krimi übernahm. Gedreht wurde der Film – wie der Name bereits verrät – im Wendland, das zum größten Teil im Landkreis Lüchow-Dannenberg liegt. Weitere Drehorte waren Hamburg, Elbtalaue und Hitzacker.

An welchem Termin wird "Wendland: Stiller und die Geister der Vergangenheit" ausgestrahlt? Welche Schauspieler sind Teil der Besetzung und wie sieht die Handlung des neuen Samstags-Krimis aus? Wir beantworten diese Fragen hier für Sie und haben außerdem Infos zur Übertragung des ersten Films in der "Wendland"-Reihe.

"Wendland: Stiller und die Geister der Vergangenheit": TV-Termin

Die TV-Premiere von "Wendland: Stiller und die Geister der Vergangenheit" findet am Samstag, dem 8. Oktober 2022, um 20.15 Uhr statt. Wann es weitere Teile der neuen Krimi-Reihe zu sehen geben wird ist derzeit noch nicht bekannt.

Übertragung von "Wendland: Stiller und die Geister der Vergangenheit" live im TV und Stream

Zum einen wird "Wendland: Stiller und die Geister der Vergangenheit" am 8. Oktober um 20.15 Uhr live im TV vom ZDFübertragen. Sie haben jedoch die Möglichkeit neben der Übertragung im Fernsehen auch online auf den kostenlosen Live-Stream des ZDF zurückzugreifen.

Sendung verpasst? "Wendland: Stiller und die Geister der Vergangenheit" in der Wiederholung

Bereits vor der Erstausstrahlung am 8. Oktober 2022 können Sie "Wendland: Stiller und die Geister der Vergangenheit" über die Mediathek des ZDF abrufen. Dort steht der neue Krimi nämlich schon jetzt zur Verfügung. Sie können den ersten Teil der "Wendland"-Reihe in der Mediathek noch ein knappes Jahr bis zum 30. September 2023 streamen.

Darsteller von "Wendland: Stiller und die Geister der Vergangenheit": Schauspieler in der Besetzung

Die Hauptrolle übernimmt wie eingangs bereits erwähnt der renommierte Schauspieler Ulrich Noethen, der den in Ungnade gefallenen Ermittler Jakob Stiller spielt. An seiner Seite ermittelt Kira Engelmann, die von Schauspielerin Paula Kalenberg porträtiert wird. Das sind die Darsteller in "Wendland: Stiller und die Geister der Vergangenheit" im Überblick:

Ulrich Noethen als Jakob Stiller

Paula Kalenberg als Kira Engelmann

Malte Thomsen als Oliver Klasen

Dominic Raacke als Jürgen Fauth

Ruth Reinecke als Andrea Loewe

Cordelia Wege als Judith Loewe

Helene Grass als Dr. Silke Landauer

Sylvana Seddig als Ayana Stiller

Kai Maertens als Maik Ruland

Jörn Hentschel als Uwe Sommer

Andreas Anke als Heiner Kempff

Miriam Maertens als Rieke Kraus

Katjana Gerz als Birthe Engelmann

Hans Heller als Stefan Kraus

Thomas Limpinsel als Martin Behnke

Handlung von "Wendland: Stiller und die Geister der Vergangenheit": Worum geht es in dem Krimi?

Der Ermittler Jakob Stiller arbeitet beim LKA Hamburg in der Asservatenkammer, wo er neben seinem alltäglichen Arbeitspensum auch die Zeit fand, einen Roman zu schreiben, der sich mit einem alten Fall befasst. Das gefällt einem seiner Vorgesetzten gar nicht, denn dieser erkennt sich in dem Roman wieder, was ihm eine Versetzung ins Wendland einbringt. Der vermeintliche Nestbeschmutzer tritt daraufhin seinen Dienst in Dahlow an, wo er den Kriminalhauptkommissar Jürgen Fauth ablöst, der kurz vor der Pensionierung steht.

Kurz nach seiner Ankunft geschieht natürlich etwas – Sie ahnen es schon: Der ansässige Biohof-Inhaber wird ermordet. Bei der Aufklärung des Verbrechens wird Stiller von Kommissarin Kira Engelmann und Kriminalobermeister Oliver Klasen unterstützt. Die vorherrschende Theorie ist zunächst, dass es sich doch nicht um einen Mord, sondern um einen Selbstmord handelt, doch Stiller erkennt schnell, dass der Tote sein Ableben nicht selbst herbeigeführt hat. (AZ)