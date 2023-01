"Wenn die Musi spielt" 2023 Winter Open Air: Gäste, Moderatoren und Übertragung

"Wenn die Musi spielt" 2023 Winter Open Air aus Kärnten läuft live im TV und Stream. Gäste, Moderatoren und alle Infos zur Übertragung haben wir hier für Sie.

16.01.2023 | Stand: 11:32 Uhr

Stefanie Hertel begrüßt die Stars der volkstümlichen Musik und des Schlagers live aus Bad Kleinkirchheim in Kärnten. An ihrer Seite absolviert Marco Ventre seine Premiere als Moderator der Show - er ersetzt in dieser Funktion Arnulf Prasch. Nachdem das "Winter Open Air" aus den sattsam bekannten Gründen zwei Jahre lang nicht an der gewohnten Location stattfinden konnte, stehen die zahlreichen volkstümlichen Hit-Lieferanten dieses Jahr wieder neben der Kaiserburg an der Talstation auf der Bühne.

Sendetermin von "Wenn die Musi spielt" 2023 Winter Open Air

Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hat die Live-Übertragung des 2023er Winter Open Air von "Wenn die Musi spielt" für Samstag, 21. Januar 2023, angekündigt. Die Show läuft von 20.15 Uhr bis 22.30 Uhr, also zur besten Sendezeit. Kleiner Service für unsere Leser in Österreich: Auch ORF2überträgt das winterliche Schlager-Event live aus Bad Kleinkirchheim.

"Wenn die Musi spielt" 2023 Winter Open Air: Die Gäste

Diese Gäste werden erwartet, wobei es wie immer bei einem Live-Event noch die eine oder andere Änderung (oder Ergänzung?) geben könnte:

Nik P.

Ross Antony

Die Seer

Nockis

Die Draufgänger

Edlseer

Meilenstein

Marc Pircher

Melanie Payer

Die Lauser

Mountain Crew

Max Weidner

Olaf Berger

Natalie Holzner

Sašo Avsenik und seine Oberkrainer

Misha Kovar

Moderatoren von "Wenn die Musi spielt" 2023 Winter Open Air

Dieses Schlager-Duo moderiert die Show aus Bad Kleinkirchheim:

Stefanie Hertel

Stefanie Hertel stammt aus dem sächsischen Vogtland. Sie gehört zu den bekanntesten deutschen Sängerinnen auf dem Gebiet des volkstümlichen Schlagers, arbeitet aber auch als Fernseh-Moderatorin. Mit ihrem Titel "Über jedes Bacherl geht a Brückerl" gewann sie 1992 den Grand Prix der Volksmusik.

Marco Ventre

Marco Ventre ist ein österreichischer Fernseh-Moderator und Schlagersänger. Er moderiert seit 2016 an der Seite von Eva Pölzl die Kärnten-Wochen im ORF-Frühstücksfernsehen. Er wurde am 21. April 1975 in Zürich geboren, sein Vater stammt aus Marsico Nuova in der Nähe von Mailand. Ventre startete seine Karriere beim italienienischen Rundfunk. Später arbeitete er eine Zeitlang für private Radiosender in Österreich, bevor er in Kärnten zum ORF wechselte. Gemeinsam mit seiner Band veröffentlichte er zahlreiche Lieder der eher volkstümlichen Art.

Übertragung von "Wenn die Musi spielt" 2023 Winter Open Air live im TV und Stream

Für die Freunde des linearen Fernsehens läuft das winterliche "Wenn die Musi spielt" ganz konventionell zur angegebenen Sendezeit im Programm MDR bei Das Erste (immer in Klammern mitdenken: auch bei ORF2). Die Mediathek des MDRliefert Ihnen die Show zeitgleich digital.

"Wenn die Musi spielt" 2023 Winter Open Air - gibt es eine Wiederholung?

Na klar! Sie werden noch eine ganze Weile in der Mediathek von ARD beziehungsweise MDR fündig. Auch unsere Freunde in Österreich müssen nicht darben: Die Show aus dem winterlichen Kärnten wird nach der Erstausstrahlung bis zu sieben Tage in der TVthek des ORFabrufbar sein.

