Läuft FC Bayern München vs. Galatasaray auch live im Free-TV?

FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul - ist das Spiel auch im Free-TV zu sehen? Hier finden Sie alle Infos zu Termin, Uhrzeit und Übertragung im TV und Stream.

02.11.2023 | Stand: 10:29 Uhr

Der FC Bayern München spielt in der Champions Leauge 23/24 gegen Galatsaray Istanbul - diesmal im eigenen Wohnzimmer. Erst am dritten Spieltag der Vorrunde trafen die Bayern zuletzt auf den Club aus der Türkei . Mit einem 3:1-Auswärtssieg konnte das Team von Thomas Tuchel dabei gegen Galatasaray gewinnen.

Auch sonst läuft es für den FC Bayern in der Champions League : Nicht nur am ersten Spieltag gingen die drei Punkte - dank eines 4:3-Heimsieges - im Topspiel gegen Manchester United an den deutschen Rekordmeister. Auch das Auswärtsspiel in Kopenhagen konnte die Truppe um Kimmich, Sané und Kane für sich entscheiden. Mit einem 2:1-Sieg aus der Sicht des FC Bayern trat das Team die Heimreise an.

Wenig verwunderlich stehen die Bayern mit ihren neun Punkten daher auf dem ersten Platz der Gruppe A - gefolgt von Galatasaray auf dem zweiten Rang mit vier Zählern. ManUnited belegt vor dem vierten Spieltag der Gruppenphase mit drei Punkten auf dem Konto den dritten Platz. Der FC Kopenhagen bildet das Schlusslicht der Gruppe - die Dänen konnten bislang nur einen Punkt verbuchen.

FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul in der Champions League: Datum, Uhrzeit - wann ist Anstoß?

Das Spiel des FC Bayern vs. Galatasaray wird am 8. November 2023 ausgetragen. Bei der Partie genießen die Münchner Heimvorteil: Um 21 Uhr wird das Match in der heimischen Allianz-Arena angepfiffen.

Lesen Sie auch

Fußball Champions League: Übertragung von FC Kopenhagen vs. FC Bayern live im TV und Stream

Genauso wie alle anderen Begegnungen können die Termine jederzeit dem Spielplan für die Champions League 2023/24 entnommen werden.

Bayern München vs. Galatasaray live im TV und Stream - CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Übertragungsrechte für die Champions League Saison 23/24 liegen ausschließlich bei kostenpflichtigen Streamingdiensten : Amazon Prime Video zeigt jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung am Dienstagabend. Der Anbieter DAZN übernimmt dienstags alle weiteren Partien sowie alle Spiele am Mittwochabend. Somit läuft auch das Match zwischen dem FC Bayern und Istanbul auf DAZN .

Möchte man ein DAZN -Abonnement abschließen, um auch das Spiel der Münchner gegen Galatasaray zu sehen, kann man zwischen einem Jahres- oder Monatsabo wählen. Entscheidet man sich für die erste Variante, zahlt man 29,99 Euro im Monat - für die zweite Möglichkeit 44,99 Euro monatlich. DAZN bietet auch günstigere Pakete an - allerdings beinhalten diese nicht die Spiele der UEFA Champions League .

Eine Live-Übertragung im Free-TV wird es nicht geben. Das ZDF bietet jedoch im Rahmen einer Champions-League Sendung die Zusammenfassungen aller Partien an, in denen deutsche Mannschaften am Ball waren. Um 23 Uhr am Mittwochabend soll der öffentlich-rechtliche Sender die Highlights des vierten Spieltages zeigen.

Spiel: FC Bayern München - Galatasaray Istanbul , Gruppenphase, Gruppe A, Spieltag 4 von 6, UEFA Champions League 2023/24

FC Bayern München - Galatasaray Istanbul , Gruppenphase, Gruppe A, Spieltag 4 von 6, UEFA Champions League 2023/24 Datum: Mittwoch, 8. November 2023

Mittwoch, 8. November 2023 Uhrzeit : 21 Uhr

21 Uhr Ort: Allianz-Arena , München

Allianz-Arena , Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: ---

--- Übertragung im Live-Stream:DAZN

Live-Ticker zum CL-Spiel Bayern München vs. Galatasaray

Um das Spiel des FC Bayern gegen Galatsaray live auch ohne DAZN-Abonnement mitverfolgen zu können, bieten wir hier einen kostenlosen Live-Ticker an. So sind Sie hier in Echtzeit mit dabei und verpassen weder Tore noch Auswechslungen.

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".