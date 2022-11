Giftige Bananenspinne in Supermarkt bei Augsburg entdeckt

Eine Mitarbeiterin eines Wertinger Einkaufsmarkts hat eine giftige Bananenspinne in einem Karton Bananen entdeckt. Bis in den Verkaufsraum gelangte sie nicht.

21.11.2022 | Stand: 17:49 Uhr

Eine Spinne hat in einem Wertinger Einkaufsmarkt am Samstagnachmittag für Aufregung gesorgt. Laut Feuerwehr handelte es sich um eine giftige Bananenspinne. Das bestätigte ein Fachmann am Sonntag. Er teilt die Einschätzung.

Eine Mitarbeiterin packte am Samstagnachmittag einen Karton mit Bananen aus. Dabei entdeckte sie die große Spinne. Da sich das Tier noch innerhalb der Folienverpackung befand, wurde der Karton kurzerhand wieder verschlossen. Eine Gefahr für die Kunden des Einkaufsmarkts bestand damit laut Feuerwehr nicht.

Bananenspinne in Supermarkt in Wertingen: Spinnenbiss sehr schmerzhaft

Die Spinne wurde von Polizei und Feuerwehr aus ihrem Karton befreit und in die Reptilienfarm in Bobingen gebracht.

Die Feuerwehr brachte die Spinne in einem Plastik-Behälter aus dem Supermarkt. Bild: Feuerwehr

Bananenspinnen sorgen immer wieder in Supermärkten für Unruhe. Erst am Wochenende zuvor hatte die Feuerwehr wegen Verdachts auf ein Nest einen Supermarkt im Landkreis Schweinfurt evakuiert. Bananenspinnen gehören zu den giftigsten Spinnen der Welt.

