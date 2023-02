Wetter am 15. Februar 2023: Sonne kämpft sich durch Nebel und Wolken

In Teilen Deutschlands lässt sich am Mittwoch, 15.2.2023, die Sonne blicken und bringt milde Temperaturen mit. Nur vereinzelt halten sich Nebel und Wolken hartnäckig. Den Wetterbericht für Deutschland lesen Sie hier.

14.02.2023 | Stand: 13:36 Uhr

In Deutschland wird das Wetter am Mittwoch, 15. Februar 2023, und in den kommenden Tagen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) von einem kräftigen Hochdruckgebiet bestimmt. Die Sonne bahnt sich also weiter ihren Weg durch Nebel und Wolken. Wie schon am Dienstag wird es sonniger und milder. Den vollständigen Wetterbericht lesen Sie hier.

Wetter am Mittwoch (15.2.23): Nur im Nordosten tut sich die Sonne schwer

Zum Start in den Mittwoch, 15. Februar 2023, müssen sich in vielen Regionen noch einige Nebelfelder auflösen, dann kommt laut wetterkontor.de aber die Sonne zum Vorschein. Nur ein paar Wolken sind am Himmel zu sehen. Im Nordosten - von Schleswig-Holstein bis nach Vorpommern - sowie in einigen Flussniederungen hat es die Sonne dagegen schwer. Hier halten sich laut DWD zäher Nebel und Schleierwolken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen fünf und 14 Grad. Es weht größtenteils ein schwacher Wind über Deutschland. An der Küste nimmt der etwas an Tempo auf und weht mäßig und mit frischen Böen aus Süden.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ziehen nur ein paar Wolkenfelder über den Himmel. Teils ist es auch sternenklar. Laut DWD zieht in Niederungen wieder Nebel auf. An der Nordsee kann es regnen, sonst bleibt es trocken. Die Temperaturen fallen in der Nacht auf minus sieben bis plus fünf Grad.

Wetter am Donnerstag: Sonne, dichte Wolken und etwas Regen

Auch am Donnerstag, 16. Februar 2023, zeigt sich immer wieder die Sonne.wetterkontor.de kündigt im Süden Deutschlands nach Auflösung örtlicher Nebelfelder einen Mix aus viel Sonnenschein und einigen Wolken an. Vom Nordwesten bis zur Mitte Deutschlands ist hingegen mit dichten Wolken und etwas Regen zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen fünf und 13 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Nordsee später auch frischer Wind aus Südwesten.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kündigt der DWD nur südlich der Donau eine aufgelockerte Wolkendecke an. Ansonsten ist es stark bewölkt und kann besonders in den Weststaulagen der Mittelgebirge auch länger anhaltend regnen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt warnt der DWD daher im südöstlichen Bergland vor Glätte. Im Rest Deutschlands liegen die Werte in der Nacht zwischen zwei und acht Grad.

Wetter am Freitag: Im Bergland und an der Küste wird es stürmisch

Am Freitag, 17. Februar 2023, machen sich dichte Wolken über Deutschland breit, aus denen es verbreitet etwas regnen kann. Von Nordwesten her sind gebietsweise auch kräftige Regenschauer möglich. Laut wetterkontor.de zeigt sich die Sonne am Freitag nur selten und nur vereinzelt bleibt es den ganzen Tag über trocken. Die Temperaturen steigen sechs bis 14 Grad. Aus Südwesten bis Westen weht ein mäßiger bis frischer Wind über Deutschland. An der Küste sowie im Bergland kann es zu starken bis stürmischen Böen kommen. Laut DWD ist auf exponierten Gipfeln zudem mit schwerem Sturm oder Orkan zu rechnen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag beruhigt sich der Wind wieder etwas. Aber es bleibt dich bewölkt und kann gebietsweise regnen. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht zwischen vier bis neun Grad.

