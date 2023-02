Wetter am Wochenende, 11. und 12.2.2023: Ab und an kämpft sich die Sonne durch

Das Wetter zeigt sich am Wochenende, 11. und 12. Februar 2023, in Deutschland trüb und bewölkt mit nur seltenem Sonnenschein. Die Wochenend-Wetter-Vorhersage lesen Sie hier.

10.02.2023 | Stand: 12:13 Uhr

Das Wetter in Deutschland ist am Wochenende, 11. und 12. Februar 2023, von Wolken, Nebelfeldern aber vereinzelt auch von Sonne geprägt. Vor allem im Süden wird es teils freundlicher. Der Norden startet mit teils stürmischen Windböen in das Wochenende. Der vollständigen Wetterbericht lesen Sie hier.

Wetter am Samstag, 11. Februar 2023: größtenteils dichte Wolken

Das Wochenende wird in Deutschland in der Nacht von Freitag auf Samstag von einem Mix aus Nebel, Wolken und leichtem Regen begrüßt. Laut wetterkontor.de zeigt sich die Wolkendenke nur im Süden etwas lockerer. Sonst ist es in der Nacht oft stark bewölkt. Im Norden und Osten Deutschlands kann es leicht regnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor allem im Mittelgebirgsraum vor Glätte. Die Temperaturen fallen in der Nacht auf plus sechs Grad an der Nordsee und minus zwölf Grad im Alpenvorland. An der Küste kann es vereinzelt zu stürmischen Böen aus Westen kommen.

Zum Start in den Tag bleibt es am Himmel über Deutschland laut wetterkontor.de größtenteils stark bewölkt. Der Südwesten und Süden macht am Samstag die Ausnahme: Vom Schwarzwald bis ins Chiemgau wird es nach Angaben des DWD freundlich mit viel Sonnenschein. Vor allem im Norden und im Osten kommt es aber nass von oben. Hier ist mit Regen oder Sprühregen zu rechnen. Im Bergland kann es auch schneien. Die Temperaturen liegen zwischen einem und zehn Grad. Im Süden weht ein schwacher Wind. Ansonsten sagt wetterkontor.de mäßig bis frischen Wind und an der Küste teils stürmische Böen aus Westen voraus.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag lockert es im äußersten Südwesten sowie an der Nordsee etwas auf. Hier ist es nur leicht bewölkt. Ansonsten halten sich meist dichte Wolken am Himmel über Deutschland. Vor allem im Osten und teils im Südosten sagen wetterkontor.de und der DWD etwas Regen oder Sprühregen voraus. Und: Bei Temperaturen zwischen minus fünf bis plus sechs Grad kann es stellenweise glatt werden.

Wetter am Sonntag, 12. Februar 2023: Sonne lässt sich im Südwesten blicken

Am Sonntag lässt sich im Westen und Südwesten sowie an den Alpen für längere Zeit die Sonne blicken. Allerdings müssen sich hier zum Start in den Tag erst die Nebel- und Hochnebelfelder auflösen. Im Rest von Deutschland bleibt es überwiegend bewölkt und örtlich kann es zu etwas Sprühregen kommen. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen drei Grad im Thüringer Wald und elf Grad am Rhein. Der Wind hat sich in ganz Deutschland beruhigt und weht am Sonntag auch im Norden nur noch schwach bis mäßig aus westlicher Richtung, im Süden weht er von Osten kommend.

In der Nacht von Sonntag auf Montag lockert es laut DWD teils auf. Aber auch Hochnebel und Wolken machen sich in der Nacht teilweise über Deutschland breit. Gebietsweise kann es im Norden und Osten zu Sprühregen kommen. Ansonsten bleibt es trocken. Die Temperatur sinkt in der Nacht auf minus vier bis plus fünf Grad.

Wetter am Montag, 13. Februar 2023: Nebel und Sonne wechseln sich ab

Zum Start in die neue Woche wird es laut wetterkontor.de am Montag anfangs häufig trüb durch Nebel oder Hochnebel. Im Tagesverlauf kann sich hier und da die Sonne durchsetzen, teils bleibt es aber auch den ganzen Tag bedeckt oder neblig-trüb. Mit Regen ist am Montag kaum zu rechnen, es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen auf fünf bis elf Grad. Dazu weht nur ein schwacher Wind aus verschiedenen Richtungen über Deutschland.

