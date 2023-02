Wetter am Wochenende, 25. und 26.2.23: Kältefront bricht über Deutschland ein

Es wird wieder winterlich in Deutschland. Zum Start ins Wochenende, 25. und 26. Februar 2023, ist mit Schnee, Glätte und auch stürmischen Böen zu rechnen. Am Sonntag zeigt sich die Sonne ab und an. Wie das Wetter in Deutschland wird, lesen Sie hier.

24.02.2023 | Stand: 15:08 Uhr

Zum Start ins Wochenende macht sich eine Kaltfront über Deutschland breit und bringt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Schnee, Kälte und Glätte mit. Außerdem wird es ziemlich windig in Deutschland. Erst Richtung Montag ist wieder mit freundlicherem Wetter zu rechnen. Wie das Wetter am Wochenende und zum Wochenstart in Deutschland wird, lesen Sie hier.

Wetter in Deutschland am Samstag, 25.2.23: Schnee, Glätte und stürmischer Wind bestimmen den Tag

Schon in der Nacht von Freitag auf Samstag warnt der DWD vor Schneefall, Glätte und Sturm. Demnach ist in den Alpen bis in die Täler mit anhaltenden Schneefällen bis Sonntagmorgen sowie fünf bis 15 Zentimeter Neuschnee zu rechnen. In höheren Staulagen können es auch bis zu 30 Zentimeter Neuschnee werden. Zudem ist teils mit Schneeverwehungen zu rechnen. In der Nacht zu Samstag warnt der DWD vor glatten Straßen durch Schneeschauer und überfrierende Nässe. Besonders an den Küsten sowie in höheren Lagen des Erzgebirges, auf dem Brocken und dem Fichtelberg wird es stürmisch. Der Wind erreicht hier Geschwindigkeiten zwischen 50 und 85 Stundenkilometern.

Ansonsten setzt sich am Samstag laut wetterkontor.de verbreitet kältere Luft durch. Der Himmel über Deutschland ist zum Teil stark bewölkt und vor allem im Osten, über der Mitte und an den Alpen kommen gebietsweise Schnee-, Regen- oder Graupelschauer nieder. Die Schneefallgrenze sinkt bis in tiefe Lagen und auf einigen Straßen kann es rutschig werden. Hier ist Vorsicht geboten. Die Temperaturen sinken deutlich im Vergleich zur Woche und erreichen am Samstag nur noch Höchstwerte zwischen minus zwei und plus acht Grad. Der Wind weht - mit Ausnahme der bereits genannten Regionen - mäßig, zum Teil auch frisch und mit starken Böen aus westlicher bis nördlicher Richtung.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird es etwas klarer, sodass sich oft Sterne und Wolken abwechseln. Besonders an der Oder, am Erzgebirge und an den Alpen kann es in der Nacht zeitweise schneien. Hier besteht auf den Straßen noch Glättegefahr. Die Temperaturen sinken auf zwei Grad an der Nordsee und minus sieben Grad am Erzgebirge und Alpenrand.

Wetter in Deutschland am Sonntag, 26.2.23: Sonne lässt sich ab und an blicken

Am Sonntag, 26. Februar 2023, kommt es vor allem am Erzgebirge und am Alpenrand örtlich noch zu Schneeschauern. Auch hier ist auf Straßen und Wegen wieder Vorsicht geboten. Laut wetterkontor.de kann es stellenweise rutschig sein. Im Rest Deutschlands wird es am Sonntag freundlicher. Sonne und Wolken wechseln sich ab und es bleibt überwiegend trocken. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen minus fünf Grad in den östlichen Mittelgebirgen und plus fünf Grad an der Nordsee und am Rhein. Im Südwesten weht ein mäßiger bis frischer Wind mit starken bis stürmischen Böen aus Nordosten bis Norden.

Für die Nacht von Sonntag auf Montag kündigt der DWD einige Wolken an, aus denen vom Erzgebirge bis zum Bayerischen Wald sowie an den Alpen schwache Schneeschauer fallen. Ansonsten klart es etwas auf und bleibt größtenteils trocken in Deutschland. Die Temperaturen fallen an den Küsten auf den Gefrierpunkt und im Rest des Landes auf minus acht bis minus zwei Grad.

Wetter in Deutschland am Montag: Freundlicheres Wetter zum Wochenstart

Zum Start in die neue Woche wird es am Montag, 27. Februar 2023, wieder freundlicher. Am Himmel über Deutschland scheint die Sonne und wird laut wetterkontor.de mal mehr, mal weniger von Wolken bedeckt. Dabei bleibt es weitgehend trocken. Die Temperaturen liegen am Nachmittag bei minus zwei Grad in Reith im Winkel bis sechs Grad in Nordfriesland. Am Montag weht ein im Norden teils schwacher bis mäßiger, im Süden mäßiger bis frischer Wind aus Nordosten bis Osten.

Für den Ausblick auf die kommende Woche dürfen sich Sonnenbegeisterte fast überall in Deutschland auf mehr und mehr Sonnenstunden freuen.

