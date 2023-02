Wetter am Wochenende, 4. und 5.2.23: Im Süden werden heftige Schneefälle erwartet

Das Wetter am Wochenende, 4. und 5. Februar 2023, wird ungemütlich. Die Deutschen müssen sich auf viel Schnee und glatte Straßen einstellen.

03.02.2023 | Stand: 12:20 Uhr

Das Wetter am Wochenende, 4. und 5. Februar 2023, bringt vor allem eines: viel Schnee. Autofahrer müssen besonders aufpassen, denn es wird glatt. Anfang nächster Woche schafft es die Sonne wieder raus. Die genaue Wettervorhersage, lesen Sie hier.

Wetter am Samstag, 4. Februar 2023: Anfangs vereinzelt sonnig, dann heftiger Schneefall

Am Samstag bleibt es in den meisten Regionen Deutschlands laut wetterkontor.de trocken. Im Norden, Osten und in der Mitte zeigt sich sogar mal wieder die Sonne. Dichte Wolkenfelder bleiben aber bestehen. Diese bringen im Südwesten, an den Alpen und in den östlichen Mittelgebirgen Niederschläge mit, ab 800 bis 1200 Metern Höhe schneit es. Die Temperaturen werden milder und erreichen null bis zwölf Grad. Anfangs herrscht noch mäßiger Wind aus westlicher bis nordwestlicher Richtung, der aber schwächer wird.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Samstag an und in den Alpen vor weiterem Schnee, teilweise kommt es zu Unwettern. Die Schneefallgrenze liegt bei 800 bis 100 Metern, im Allgäu liegt die Grenze bei 1200 Metern. Oberhalb der 1200 Meter gibt es zehn bis 30 Zentimeter Neuschnee, in exponierten Staulagen schneit es sogar über 40 Zentimeter. In der Nacht zum Sonntag schneit es etwas weniger, es gibt aber immer noch zehn bis 20 Zentimeter Neuschnee. Auch der Wind kommt in der Nacht zurück und weht an der Nordseeküste mit stürmischen Böen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beginnt es langsam aus den dichten grauen Wolken im Nordwesten und Norden zu regnen. Wenn gerade kein Nebel aufsteigt, sind mancherorts die Sterne zu sehen. Die Temperatur sinkt auf plus fünf bis minus sieben Grad.

Wetter am Sonntag, 5. Februar 2023: Schneefälle und glatte Straßen

Am Sonntag wird es wieder windig in Deutschland und auch wechselhafter. Über dem Osten und Südosten scheint anfangs noch die Sonne, dann ziehen kräftige Regenfälle herein, die sich in den Osten und Südosten ausbreiten. Die Schneefallgrenze sinkt auf 300 bis 700 Metern Höhe, später schneit es dann auch in tieferen Lagen. Vorsicht Autofahrer: Die Straßen werden am Sonntag glatt. Die Luft erreicht eine Temperatur von null bis neun Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch, an den Küsten aus verschiedenen Richtungen stark bis stürmisch.

Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert im Erzgebirge sowie im Lausitzer Bergland fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee in 24 Stunden. Lokal können es auch 15 Zentimeter Neuschnee sein. In freien Hochlagen kann es zu starken Verwehungen kommen. Auch der Wind ist wieder da und bringt auf höheren Berggipfeln sowie an der Küste stürmische Böen mit. Diese erreichen auf der Beaufort-Skala eine Windstärke von acht, exponierte Sturmböen können allerdings auch die Stärke neun erreichen. Die Beaufort-Skala misst die Windstärke und teilt sie von null (Windstill) bis zwölf (Orkan) ein. Die Wahrscheinlichkeit, dass stürmischen Böen auch ins nördliche Binnenland hereinziehen, ist gering.

Wetter am Montag, 6. Februar 2023

Zu Wochenbeginn beruhigt sich auch das Wetter wieder etwas. Es wird trockener und auch der Regen und Schnee im Westen und an den Alpen lässt schnell nach. Die Sonne hingegen hat es vor allem im Nordwesten schwer gegen die Nebel- und Hochnebelfelder anzukommen. Im Osten und Südosten ist es aber möglich, ein paar Sonnenstrahlen einzufangen. Im Laufe des Tages zeigt sich der Montag dann auch in der Westhälfte freundlicher. Die Temperaturen liegen zwischen minus drei und plus sieben Grad. Der Wind weht schwach, im Westen und Süden mäßig bis frisch aus östlicher und nordöstlicher Richtung.

Der Deutsche Wetterdienst sieht keine größeren Wettergefahren mehr.

Lesen Sie auch