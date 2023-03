Bayern-Wetter heute und morgen: So trüb wird das Wochenende

Wie wird das Wetter in Bayern heute und morgen? Gibt es Warnungen vor Unwetter? Hier finden Sie unseren Wetter-Ticker für die Woche vom 27. Februar bis zum 5. März 2023.

03.03.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Im Durchschnitt ist der Winter im Allgäu eigentlich zu warm. Doch am vergangenen Wochenende gab es nochmal viel Schnee und Frost. Geht es so in der aktuellen Woche weiter? Hier finden Sie jeden Tag die Infos dazu, wie das Bayern-Wetter heute und morgen wird.

Wetter heute und morgen: Wochenende wird trüb

3. März 2023: Das Wetter in Bayern heute beginnt laut WetterKontor mit Frost und mancherorts mit Nebel. Insgesamt soll es am Freitag, 3. März 2023 sehr bewölkt sein. Die Temperaturen erreichen 7 bis 10 Grad.

Das Wochenende in Bayern bleibt trüb. Am Samstag, 4. März 2023, kann sich laut den Wetter-Experten schon mal die Sonne zeigen, meistens bleibt es aber bewölkt die Temperaturen erreichen 4 bis 9 Grad. Zumindest wird es wohl trocken bleiben.

Am Sonntag, 5. März 2023, sieht es ähnlich aus: Wolken werden die Sonne wohl oft verdecken. Dazu soll es noch etwas kälter werden: Die Temperaturen erreichen wohl 3 bis 6 Grad. Insgesamt wird das Wetter in Deutschland am Wochenende, 4. und 5. März 2023, ungemütlich.

Wetter in Bayern: Bis zu 13 Grad

2. März 2023: In großen Teilen von Bayern zeigt sich heute laut Wetterkontor die Sonne und es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen am Donnerstag, 2. März 2023, vielerorts bei um die 8 Grad. Im Osten im Bereich von Passau sind aber sogar 13 Grad möglich.

Dafür wird es in der Nacht auf Freitag, 3. März 2023, wieder kalt: Neben Temperaturen unter Null soll es auch zu Nebel kommen. Tagsüber wird es laut den Meteorologen eher trüb und bewölkt - bei Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad. Regen wird aber nicht erwartet.

Bayern-Wetter: Hier gibt es Nebel

1. März 2023: In Bayern gibt es heute am Morgen verbreitet Frost, ansonsten wird es oft sonnig. Im Alpenvorland und an den Alpen halten sich laut dem Deutschen Wetterdienst die Hochnebelfelder etwas länger. Diese lösen sich im Laufe des Tages meist auf.

Die Temperaturen unter den Hochnebelfeldern im Allgäu liegen zwischen -1 und 2 Grad. In den anderen Regionen Bayerns zwischen 3 und 9 Grad, wobei es an der unteren Donau am wärmsten wird. Teilweise weht ein starker Nordostwind über Bayern.

In der Nacht auf Donnerstag, 2. März 2023, kommt es in Oberbayern und im südlichen Schwaben wieder zu Nebel. Ansonsten bleibt es meist klar. Die Temperaturen sinken auf -5 bis 0 Grad.

Wetter in Bayern: Hier soll es Nebel und Böen geben

28. Februar 2023: Es bleibt kalt in Bayern: Heute am Dienstag, 28. Februar 2023, warnt der Deutsche Wetterdienst bis zum Vormittag im ganzen Freistaat vor Frost. Tagsüber wird es dann laut WetterKontor etwas milder bei Temperaturen, die vielerorts bei etwa 3 Grad liegen. Im Raum Würzburg und Nürnberg könnten die Temperaturen 5 Grad erreichen, im Osten in Richtung Passau bis zu 6 Grad. Dabei soll es zum größten Teil trocken bleiben.

In der Nacht auf Mittwoch, 1. März 2023, fallen die Temperaturen dann wieder in den Minus-Bereich. An den Alpen wird das Wetter morgen in Bayern auch tagsüber ungemütlich. Laut WetterKontor zieht am Morgen gebietsweise zäher Nebel auf. Außerdem könne es zu teilweise starken Böen kommen. Die Temperaturen steigen aber auf bis zu 4 Grad im Süden und bis zu 9 Grad im Osten von Bayern. Es soll erneut trocken bleiben.

Bayern-Wetter: Es bleibt kalt

27. Februar 2023: Der Deutsche Wetterdienst warnt für den Montag, 27. Februar 2023, vor Glätte und Frost - aber nur bis zum Vormittag. Danach erwarten die Experten von WetterKontor, dass die Temperaturen in Bayern heute überwiegend im Plus-Bereich liegen - auch wenn es wohl kalt bleibt und sich die Sonne im Gegensatz zum Westen und Norden von Deutschland eher selten zeigt.

Im Garmisch-Partenkirchen könnte es bei -1 Grad bleiben und für Rosenheim werden 0 Grad erwartet, für München und Augsburg sind aber zumindest Temperaturen von 1 Grad vorhergesagt. Im Osten und Norden von Bayern soll es noch etwas milder werden: Für Nürnberg, Passau und Regensburg sind 3 Grad vorhergesagt, für Würzburg 4 Grad.

Ähnlich kalt bleibt es laut WetterKontor auch am Dienstag, 28. Februar 2023, auch wenn das Wetter in Bayern milder als noch am Wochenende ausfällt. Die Temperaturen sollen im Südwesten bei etwa 2 Grad liegen, in Würzburg im Norden könnten sie bis zu 5 Grad und im Osten in Passau bis zu 6 Grad erreichen.

Am Mittwoch, 1. März 2023, werden die Temperaturen wohl noch ein wenig steigen - auf bis zu 7 Grad. Im Bergland wird das Wetter in Bayern aber wohl ungemütlich: Hier drohen nach Angaben von WetterKontor nämlich teilweise starke Böen.

Wetter-Ticker für Bayern

In diesem Ticker berichten wir darüber, wie das Wetter in Bayern heute und morgen wird. An jedem Tag unter der Woche gibt es einen neuen Eintrag zu den aktuellen Vorhersagen und zu eventuellen Warnungen vor Unwetter im Freistaat.

