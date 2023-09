Heftige Unwetter in Spanien: Diese Regionen sind derzeit betroffen

In Spanien haben am Wochenende heftige Unwetter gewütet. Ob sich die Lage wieder beruhigt hat und welche Regionen von den Unwettern besonders hart getroffen wurden, lesen Sie in diesem Artikel.

04.09.2023 | Stand: 15:07 Uhr

Entwurzelte Bäume, überschwemmte Häuser und schlammige Straßen: Am Wochenende haben in Spanien heftige Unwetter gewütet. Laut der Deutschen Presseagentur (dpa) sind dabei mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Auch am Montag, 4. September, gilt in vielen Gebieten in Spanien noch die Alarmstufe gelb. Welche Regionen von den Unwettern besonders stark betroffen sind und wie die Lage nach dem Wochenende aussieht, lesen Sie in diesem Artikel.

Heftige Unwetter in Spanien: Was ist passiert?

Am vergangenen Samstag und Sonntag gab es in SpanienUnwetter mit Starkregen, Orkanböen, Blitzschlägen und Hagel. Laut der dpa kam es zu vielen Flugverspätungen und in manchen Regionen wurde der Bahnverkehr eingestellt. Der spanische Wetterdienst Aemet verhängte für viele Regionen die Alarmstufe rot. In Madrid wurde eine Erstligafußballspiel zwischen Atlético und dem FC Sevilla abgesagt.

Unwetter in Spanien: Gab es Tote?

Laut dpa-Informationen sind bei den Unwettern mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. „Am Samstag“, schreibt die dpa, „waren zwei Männer im Alter von 31 und 34 Jahren bei der Begehung einer Schlucht in Saragossa im Nordosten Spaniens ins reißende Wasser gestürzt und ertrunken.“ Am Montag wurden in der Provinz Toledo südöstlich von Madrid die Leichen von zwei weiteren Männer geborgen. Einer der Männer soll in seinem Fahrzeug ertrunken sein. Der andere wurde laut der dpa tot in einem Garagenfahrstuhl aufgefunden.

Spanien: Welche Regionen sind betroffen?

Besonders hart wurde die katalanischen Gemeinde Alcanar (etwa 10.000 Einwohner) von den Unwettern getroffen. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet, wurde in der Gemeinde ein unbefristetes Ausgehverbot verhängt. Die Menschen durften ihre Häuser nicht verlassen. Innerhalb von nur 24 Stunden soll laut dem RND eine Regenmenge von 215 Litern pro Quadratmeter gefallen sein.

Lesen Sie auch

Italien Unwetter in Italien: Hagelkörner in Tennisballgröße – mehr als 100 Verletzte

Außerdem hat der spanische Wetterdienst nach RND-Informationen am Wochenende die höchste Alarmstufe für Gebiete in Andalusien und Kastilien-La Mancha sowie für die Hauptstadt Madrid ausgerufen.

Unwetter in Spanien: Wie ist die Lage nach dem Wochenende?

Laut der dpa normalisiert sich die Lage in Spanien nur langsam. So sollen in Madrid der U-Bahn- und Autoverkehr noch deutlich beeinträchtigt sein.

Die Alarmstufe rot gilt allerdings nicht mehr. Für einige Regionen und Gebiete in Spanien ruft der nationale Wetterdienst Aemet allerdings noch die Alarmstufe gelb aus. Dazu zählen etwa bestimmte Provinzen des Baskenlands und Teile der Provinz Cuenca in Zentralspanien. Die beliebte Ferieninsel Mallorca soll laut dpa-Informationen hingegen von den Unwettern weitgehend verschont geblieben sein.