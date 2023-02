Wetter heute am 23.2.23: Außergewöhnliches Phänomen färbt den Himmel rot

Das Wetter in Deutschland scheint langsam aber sicher umzuschlagen. Am heutigen Donnerstag, 23. Februar 2023, könnte es vielerorts zu einem außergewöhnlichen Phänomen kommen.

23.02.2023 | Stand: 11:53 Uhr

Ehe der Frühling kommt, befindet sich Deutschland in einem turbulenten Wetter-Taumel, der in bestimmten Gegenden von mancherlei Extremen durchsetzt ist. Sonne, Wind, Niederschläge, Nebel - kaum eine meteorologische Ausprägungen bleibt Bürgern des Landes vorenthalten.

Wie sieht die Prognose für den heutigen Donnerstag (23. Februar 2023) aus? Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es besonders im Osten der Republik zunächst eine Mischung aus dichten Wolkenfeldern und Sonne, jedoch ohne Niederschläge. Auch von Westen ziehen dichte Wolken heran, die sich ihren Weg quer über das Land suchen.

Wetter in Deutschland heute: Niederschlag, Sonne, höhere Temperaturen

Mit Trockenheit ist es dann in vielen Gebieten vorbei: Es scheint der Auftakt für eine Serie von Regenereignissen, wie sie uns in den kommenden Tagen begegnen werden. Teilweise rechnet der DWD sogar mit schauerartigen Niederschlägen - es ist also nicht verkehrt, den Regenschirm beim Verlassen des Hauses mitzunehmen.

Heute Nachmittag soll sich das Bild ändern beziehungsweise etwas trockener werden - von der Nordsee aus kündigen sich Auflockerungen an, die sich bis nach Mitteldeutschland ziehen. Demzufolge soll es dann nur noch in höheren Gebieten vereinzelt Regenschauer geben. Die Temperaturen für den Norden geben die Wetterexperten zwischen sechs und zehn Grad an, südlicher davon steigt das Thermometer zuweilen bis auf 13 Grad - mit Ausnahme des Oberrheins: Dort werden Werte bis zu 15 Grad vorausgesagt.

Gibt es Prognosen für Unwetter-Warnstufen? Am heutigen Donnerstag ist das laut DWD-Informationen nicht der Fall. So ist die Frisur beim Aufenthalt draußen nicht wirklich gefährdet. Was die Windstärke betrifft, ist lediglich von schwachem bis mäßigem Wind aus West bis Nordwest die Rede. Eine Kopfbedeckung oder ein bisschen Haargel kann jedoch nicht schaden.

Deutschland-Wetter heute: Saharastaub zieht vom Süden heran

Das war es jedoch noch nicht: Erstmals in diesem Jahr kündigt sich ein außergewöhnliches Wetterphänomen an, das zum einen faszinierend ist, jedoch Autofahrer vor eine Herausforderung stellt: Saharastaub. Wie der "Copernicus-Atmosphärendienst" der Europäischen Union erklärt, bahnen sich auch für Donnerstag sandige Überläufer aus dem afrikanischen Kontinent an. Das bedeutet, dass das Blechkleid von Fahrzeugen außerhalb der Garagen zuweilen "verziert" wird und Auto-Waschanlagen erhöhten Zulauf haben.

Einen rötlich gefärbten Himmel können am Donnerstag besonders Menschen in Bayern erkennen, bereits am Mittwoch war das Wetterphänomen im Freistaat mancherorts zu beobachten. Insgesamt sollen die Feinstaubpartikel jedoch (noch?) nicht die Stärke aus dem vergangenen Jahr erreichen, prognostiziert der DWD.