Wetter heute am 11. Januar 2023 in Bayern: Zeit für Gummistiefel

In Bayern bleibt es heute und den Rest der Woche über weiter trüb und regnerisch. In Alpennähe schafft es die Sonne ab und zu durch die Wolken. So wird das Wetter heute am 11. Januar 2023.

11.01.2023 | Stand: 07:13 Uhr

Am Mittwoch, 11. Januar 2023, kommt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Bayern anfangs im Südosten noch zu Regen. An den meisten Orten bleibt es am Morgen trocken.

Wetter heute am 11. Januar 2023 in Bayern

Im Laufe des Tages zieht dann von Nordwesten her Regen auf. Höchstens im Süden Bayerns schafft es die Sonne ab und zu durch die Wolken. Die Tageshöchsttemperatur an der Donau erreicht um die 4 Grad, in München um die 13 Grad. Im Rest des Freistaats erreicht die Temperatur Werte zwischen 4 und 14 Grad. Aus Südwesten weht ein teilweise stark böiger Wind.

Wetter in Bayern in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kommt es zu Regen. Zwischendurch lockert es ortsweise wieder auf. Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 1000 Meter. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 1 bis 6 Grad. Aus dem Südwesten kommt ein teilweise starker Wind.

Wetter in Bayern am Donnerstag und Freitag

Auch am Donnerstag, 12. Januar 2023, bleibt es meist bedeckt. Im Tagesverlauf wird es zunehmend regnerischer. Die Sonne schafft es anfangs noch am ehesten in Alpennähe heraus, jedoch auch nur gelegentlich. Im Rest des Landes bleibt es weiter nasskalt und trüb. Die Höchsttemperaturen liegen am Donnerstag zwischen 5 und 10 Grad. Nachts sinken sie auf 3 bis 8 Grad. In der Nacht zum Freitag fällt im Süden zeitweise Regnen, örtlich kommt es weiterhin zu starken bis stürmischen Böen.

Viele Wolken sind auch am Freitag, 13. Januar 2023, Teil der Wetterlage in Bayern. Zeitweise kommt es zu schauerartigen, starken Regenfällen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 6 und 12 Grad. Dabei weht ein böiger bis stürmischer Wind aus Südwest. In der Nacht zum Samstag lockert es nur zeitweise kurz auf. Ansonsten regnet es weiter, dafür nimmt der Wind etwas ab. Die Temperaturen fallen in der Nacht auf Samstag auf 2 bis 7 Grad.

