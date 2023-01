Wetter heute am 12. Januar 2023: Festhalten, es wird stürmisch!

Das Wetter heute am Donnerstag, 12. Januar 2023 wird ungemütlich. Es stürmt und regnet auch in den nächsten Tagen. Die genaue Wettervorhersage für Deutschland lesen Sie hier.

12.01.2023 | Stand: 07:06 Uhr

Vorsicht, es wird stürmisch in Deutschland! Hier finden Sie die Vorhersage für Donnerstag, 12. Januar 2023, und die kommenden Tage.

Wetter heute am Donnerstag, 12. Januar 2023: Warnung vor Sturm

Fast überall ziehen dichte Wolken mit Regenschauern vorüber. Zwischen dem Brocken und den Alpen steigt die Schneefallgrenze von 1000 bis 1400 auf 1200 bis 1600 Metern Höhe. Nur ab und zu kommt mal die Sonne durch. Die Temperaturen erreichen zwei bis elf Grad. In manchen Regionen weht ein frischer bis starker Wind aus südwestlicher bis westlicher Richtung. Im Flachland kommt es zu Sturmböen, auf den Höhen sogar zu Orkanböen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Donnerstag vor allem in der Mitte und dem Süden vor Sturmböen. Im höheren Bergland kann es auch zu Orkanböen kommen. In den Staulagen der Bergländer tritt Dauerregen auf. Im Allgäu und dem Schwarzwald sind Unwetter vorhergesagt.

Deutschland-Wetter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag

Fast überall in Deutschland ist der Himmel in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wolkenverhangen und es regnet. Die Temperaturen gehen auf acht bis ein Grad zurück.

Wetter morgen am Freitag, 13. Januar 2023

Im Osten und Südwesten Deutschlands lässt der Regen im Laufe des Tages etwas nach. Dichte Wolken halten sich meistens aber trotzdem noch. Es ziehen Regen-, Graupel- oder Schneeschauer vorüber und örtlich kann es gewittern. Im Mittelgebirge liegt die Schneefallgrenze zwischen 500 und 900 Metern Höhe. In den Alpen kommt sie auf 1200 bis 1400 Metern Höhe.

Die Höchsttemperaturen erreichen vier bis 13 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer Wind. Im Nordwesten und an der See kommt starker Wind aus Südwest bis West und bringt zum Teil stürmische Böen mit. In höheren Lagen treten schwere Sturmböen auf.

Wetter am Samstag, 14. Januar, und Sonntag, 15. Januar

Am Wochenende macht sich die Sonne rar. Es ziehen graue Wolkenfelder vorüber, die für Regen und Sprühregen sorgen. Die Pegelstände steigen weiter an. Die Temperaturen erreichen dabei zwei bis zwölf Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch. Im Nordwesten und an der See zieht ein starker Wind aus Süd bis West herein, der auch teilweise stürmische Böen im Gepäck hat. An der Nordsee und auf den Höhen ist Vorsicht geboten. Dort kommt es zu schweren Sturm- oder Orkanböen.

