Wetter heute am 16. Februar 2023: Mix aus Sonnenschein, Regen und Wolken

Regen, ab und an Sonne sowie viele Wolken machen sich am Donnerstag, 16.2.2023, breit. Wie das Wetter in Deutschland wird, lesen Sie hier.

16.02.2023 | Stand: 06:47 Uhr

Am Donnerstag, 16. Februar 2023, warten Nebel, Wolken und Regen auf Deutschland. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) lässt sich die Sonne aber gebietsweise auch blicken. Den vollständigen Wetterbericht lesen Sie hier.

Wetter am Donnerstag: DWD warnt vor Nebel und Glätte in der Nacht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag warnt der DWD besonders in der Mitte und im Süden Deutschlands vor dichten Nebelfeldern mit Sichtweiten unter 150 Metern. Vereinzelt kann es durch Reif oder gefrierenden Nebel auch zu Glätte kommen. Außerdem ist im Süden und Osten vielerorts Frost bei minus vier bis minus sieben Grad zu erwarten. Auf den Straßen ist also Vorsicht geboten.

Tagsüber ist am Donnerstag, 16. Februar 2023, laut wetterkontor.de im Süden nach Auflösung örtlicher, zum Teil auch zäher Nebelfelder ein Mix aus viel Sonnenschein und einigen Wolken zu erwarten. Nur vom Nordwesten bis zur Mosel kann es nach Angaben des DWD leicht regnen. Ansonsten bleibt es weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen bewegen sich laut wetterkontor.de zwischen fünf und 13 Grad. Es weht ein leicht auffrischender Südwestwind über Deutschland.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag bleibt es größtenteils stark bewölkt oder bedeckt. Nur südlich der Donau bleibt es längere Zeit leicht bewölkt und größtenteils trocken. Sonst fällt Regen oder Sprühregen. Besonders in Weststaulagen der Mittelgebirge kann der Regen länger anhalten. Laut DWD liegen die Temperaturen bei ein bis neun Grad. Im südöstlichen Bergland liegen die Werte um den Gefrierpunkt. Hier herrscht Glättegefahr.

Wetter am Freitag: stürmischer Wind an der Küste und im Bergland

Graue Wolken machen sich am Freitag, 17. Februar 2023, in weiten Teilen Deutschlands am Himmel breit. Gebietsweise kann es etwas regnen. Im Norden ist mit Regenschauen zu rechnen. Die Sonne zeigt sich laut wetterkontor.de nur selten. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen sechs und 14 Grad. Laut DWD kann es sogar bis 16 Grad warm werden. Ein frischer bis starker Westwind weht über Deutschland. An der Küste und im Bergland kann es zu Sturmböen kommen. An exponierten Küstenabschnitten und in Gipfellagen sind außerdem schwere Sturm- und Orkanböen möglich.

In der Nacht von Freitag auf Samstag bleibt es meist dicht bewölkt und regnerisch. Nur südlich der Donau bleibt es laut DWD weitgehend trocken. Von Westen und Südwesten lässt der Wind allmählich nach, im Norden und Osten sind aber weiterhin stürmische Böen möglich und an der Ostsee kann es zu schweren Stürmen kommen. Die Temperaturen liegen in der Nacht bei vier bis neun Grad.

Wetter am Samstag: Regen macht sich bei milden Temperaturen breit

Auch am Samstag, 18. Februar 2023, lässt sich die Sonne in Deutschland kaum blicken. An der Küste gehen Regenfälle im Tagesverlauf in Schauer über. Sonst ist ein Mix aus Regen und Sprühregen zu erwarten. Nur am Alpenrand kann es laut wetterkontor.de längere Zeit trocken bleiben und hier scheint teilweise auch die Sonne. Die Temperaturen liegen nach Angaben des DWD bei sieben bis 16 Grad. Mäßiger bis frischer Wind weht aus Westen bis Nordwesten. Im Osten und im Bergland bleibt es weiterhin stürmisch.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag lockert es im Nordosten und im Südwesten Deutschlands teilweise auf und es bleibt trocken. Ansonsten regnet es weiter aus dichten Wolken. Der Wind lässt etwas nach. Die Temperaturen liegen zwischen null und sieben Grad.

Lesen Sie auch