Wetter heute am 17. Januar 2023 in Bayern: Sonne-Wolken-Mix am Dienstag

In Bayern halten sich die Wolken hartnäckig am Himmel. Doch es gibt gute Nachrichten: Ab und zu schafft es die Sonne durch. So wird das Wetter heute, 17. Januar 2023, in Bayern.

17.01.2023 | Stand: 06:09 Uhr

Die Wolken halten sich auch am Dienstag, 17. Januar 2023, weiter am bayerischen Himmel. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) fallen vereinzelt ein paar Tropfen oder Schneeflocken.

Wetter heute in Bayern

Im Laufe des Tages schafft es die Sonne ab und zu durch die dicke Wolkendecke. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 1 und 5 Grad. Der starke Westwind am Vormittag wird zum Nachmittag hin schwächer.

Auch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bleibt es weiter meist bedeckt. Mancherorts kommt es zu geringem Schneefall und Glätte. Die Temperaturen sinken auf minus 1 bis minus 4 Grad.

Wetter am Mittwoch und Donnerstag

Am Mittwoch, 18. Januar 2023, bleibt es in Bayernüberwiegend stark bewölkt. Häufig kommt es zu schwachen Schneeschauern im Land. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen minus 1 und plus 3 Grad. Vor allem in Oberbayern weht ein frischer Nordwestwind, im Rest von Bayern bleibt er meist schwach.

Auch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bleibt es in Bayern größtenteils bewölkt. Mancherorts fallen einige wenige Zentimeter Schnee. Die Temperaturen sinken auf minus 6 bis minus 1 Grad. Vorsicht auf den Straßen: Es wird glatt!

Am Donnerstag, 19. Januar 2023, lockert der Himmel über Bayern dann etwas auf. Ein Mix aus Sonne und Wolken bestimmt den Himmel. An den Alpen kann es zu geringem Schneefall kommen. Ansonsten bleibt es weitgehend trocken. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen minus 2 und plus 3 Grad. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

Die Wolken halten sich weiter hartnäckig auch in die Nacht zum Freitag hinein. Teilweise jedoch nur gering bewölkt. Mancherorts fallen ein paar einzelne Schneeflocken. Die Temperaturen sinken auf minus 2 bis minus 8 Grad. In den Alpentäler kann die Temperatur auf minus 10 Grad sinken. Auch in dieser Nacht gilt: Aufpassen auf den bayerischen Straßen, es wird wieder glatt.

