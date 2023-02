Wetter heute am 20.02.2023: Sonniger Rosenmontag nur im Süden

Auf ein ungemütliches Wochenende folgen im Süden Sonne und milde Temperaturen. Im Norden dagegen Wind und Regen. Der Wetterbericht zum Rosenmontag.

20.02.2023 | Stand: 11:08 Uhr

Auf ein ungemütliches Wochenende folgt ein eher freundlicher bis wechselhafter Wochenanfang. Zum Rosenmontag gibt es laut wetterkontor.de milde Temperaturen bei teils kräftigem Wind, im Süden bleibt es trocken, gebietsweise scheint die Sonne. Im Norden und in der Mitte Deutschlands beherrschen dagegen dichte Wolken, Wind und Regen das Wetter. Mit einem Temperaturanstieg ist aber in ganz Deutschland zu rechnen. Den vollständigen Wetterbericht zum Rosenmontag am 20. Februar 2023 und eine Aussicht auf Dienstag lesen Sie hier.

Wetter am 20.02.2023: Wechselhaft bei milden Temperaturen

Am Rosenmontag ist Sonne nur gebietsweise im Süden des Landes zu haben. Wo es südlich des Mains noch etwas bewölkt sein kann, wird es vom Oberrhein bis nach Niederbayern vielfach sonnig. Nur über den Norden und die Mitte Deutschlands ziehen dichte Wolken, besonders im Nordosten ist örtlich mit Regen oder Sprühregen zu rechnen. Die Höchsttemperaturen gehen dagegen überall hoch, zwischen 8 und 14, im Süden sogar bis 17 Grad.

Wetter heute: Teils heftige Böen in den Höhenlagen und in Sachsen

Am Rosenmontag bläßt ein mäßiger bis frischer Südwest- bis Westwind, der sich in der Nordosthälfte in stürmischen Böen und im Bergland und an der See in Sturmböen entlädt. An Küstenabschnitten vor allem im Osten kann es auch zu schwereren Sturmböen von bis zu 30 Stundenkilometern kommen.

Für Sachsen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) zudem eine Sturmwarnung ausgegeben: Es können Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 und 70 Stundenkilometer aus westlicher Richtung auftreten.

Wetter heute: Frost und Nebel in der Nacht zum Dienstag

In der Nacht zum Dienstag, 21. Februar 2023, tritt vor allem in der Südwesthälfte örtlich teils starker Nebel auf. Es überwiegen dichte Wolken, und vor allem im Nordosten fällt weiterhin gebietsweise Regen oder Nieselregen. Nur im Süden bleibt es vereinzelt klar. Die Temperaturen gehen auf plus 8 bis minus 2 Grad zurück. Der Wind vom Tag lässt in den betroffenen Gebieten im Laufe der Nacht allmählich nach.

