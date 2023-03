Wetter heute und morgen: Heute wird es sonnig

Wie wird das Wetter heute und morgen in Deutschland? Gibt es Unwetterwarnungen? Hier lesen Sie unseren Wetter-Ticker für die Woche vom 27. Februar bis zum 5. März 2023.

01.03.2023 | Stand: 06:30 Uhr

Wie geht es in Deutschlandnach dem Wintereinbruch am Wochenende weiter? In diesem Ticker erfahren Sie jeden Tag, wie das Wetter heute und morgen wird.

Wetter heute: Die Sonne kommt trotz Nebel

1. März 2023: Am Morgen verbreitet sich laut dem Deutschen Wetterdienst leichter bis mäßiger Frost in Deutschland. Im Süden bilden sich Hochnebelfelder, im Norden örtlich etwas dichtere Nebelfelder. Diese lösen sich im Laufe des Tages wieder auf. Ansonsten ist es überall sonnig mit Temperaturen zwischen 2 und 9 Grad.

In der Nacht auf Donnerstag, 2. März 2023, ist der Himmel meist wolkenlos und die Sterne gut erkennbar. Nur an den Alpen und im äußersten Südwesten können sich laut Wetterkontor die Wolken halten. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf -5 bis 3 Grad.

Wetter heute und morgen: Morgens drohen Frost und Nebel

28. Februar 2023: Nachts ist es aktuell eisig: DerDeutsche Wetterdienstwarnt am Dienstag, 28. Februar 2023, in ganz Deutschland vor Frost. Ab dem Vormittag steigen die Temperaturen dann laut WetterKontor und erreichen zwischen 0 Grad im Süden und bis zu 8 Grad im Westen und Norden. Zum größten Teil bleibe es trocken.

In der Nacht auf den Mittwoch, 1. März 2023, sollen die Temperaturen dann wieder auf bis zu -9 Grad fallen. Am Morgen kommt es in den Alpen und im Nordosten von Deutschland wohl zu Nebel. Im Bergland drohen laut Wetterkontor außerdem teils starke Böen. Tagsüber soll es aber trocken bleiben - bei Temperaturen zwischen 1 und 8 Grad.

Wetter: Bleibt es bei Schnee und Frost?

27. Februar 2023: Nach dem Schnee in Deutschland soll es laut den Meteorologen von WetterKontorheute am Montag, 27. Februar 2023, wieder Plusgrade in Deutschland geben: Im Süden liegt die Temperatur eher bei 1 Grad, im Westen und Norden können es 7 bis 8 Grad werden. Am Morgen sollten Autofahrer laut dem Deutschen Wetterdienst aber trotzdem vorsichtig sein: Bis zum Vormittag könne es noch zu Frost und Glätte kommen.

Ab dem Vormittag wird laut WetterKontor im Westen, Nordwesten und in der Mitte von Deutschland häufiger die Sonne scheinen. Im Süden und Osten soll es an vielen Stellen hingegen eher bewölkt sein, auch wenn es nur vereinzelt zu Regen komme. Vor allem im Südwesten müsse mit einem frischen Wind und vereinzelt auch mit Sturmböen gerechnet werden.

Und wie wird das Wetter morgen in Deutschland? In der Nacht zum Dienstag, 28. Februar 2023, kann es noch einmal richtig kalt werden: Bis zu -10 Grad sind nach Angaben von WetterKontor möglich. Tagsüber soll es dann mit Temperaturen zwischen 0 Grad im Süden und bis zu 8 Grad im Westen und Norden wieder milder werden. Dabei zeige sich auch immer wieder die Sonne.

Für den Mittwoch, 1. März 2023, ist für den Süden am Morgen Nebel vorhergesagt. Insgesamt soll aber auch das ein eher milder Wintertag mit viel Sonne werden, an dem die Temperaturen im Westen bis zu 10 Grad erreichen könnten. Nur im Bergland wird es laut den Wetter-Experten wohl ungemütlich: Hier drohen teilweise starke Böen.

Wetter-Ticker für Deutschland

In diesem Ticker lesen Sie immer aktuell, wie das Wetter in Deutschland in der Woche vom 27. Februar bis zum 5. März 2023 wird. Unter der Woche gibt es jeden Tag einen neuen Eintrag zur aktuellen Vorhersage und zu eventuellen Unwetterwarnungen.

