Wetter in Bayern am Wochenende, 25. und 26.2.23: Der Winter kehrt zurück

Nach dem milden und freundlichen Wetter unter der Woche meldet sich am Wochenende, 25. und 26. Februar 2023, der Winter zurück. Es wird kalt und schneit. Den Wetterbericht für Bayern lesen Sie hier.

24.02.2023 | Stand: 15:11 Uhr

Zum Start ins Wochenende, am 25. und 26. Februar 2023, bricht über Bayern eine markante Kältefront ein. Besonders in den nördlichen Mittelgebirgen und in einigen Alpentälern warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor leichtem Frost. Außerdem meldet sich am Wochenende der Schnee zurück. Insgesamt wird es wolkig mit einzelnen Schauen. Regenschirm und Handschuhe dürfen beim Wochenend-Ausflug also nicht fehlen. Wie das Wetter in Bayern am Wochenende und zum Wochenstart wird, lesen Sie hier.

Wetter in Bayern am Samstag, 25.2.23: Wolken, Schnee und Regenschauer bestimmen den Tag

In der Nacht von Freitag auf Samstag wird es erst einmal ungemütlich. Der DWD warnt vor Frost, Schnee, Glätte und Wind. In der Nacht sinkt die Schneefallgrenze in Bayern auf 200 bis 400 Meter. Glatt kann es dann vor allem im Bergland werden. Oberhalb von 600 Metern ist dort mit einem bis fünf Zentimetern Neuschnee zu rechnen. Im Süden sind oberhalb von 600 bis 800 Meter fünf bis zehn Zentimeter, in den Hochlagen der Alpen zehn bis 20 Zentimeter und in Staulagen bis zu 30 Zentimeter Neuschnee angekündigt. Dabei kann es auch zu Schneeverwehungen kommen. Denn in der Nacht zu Samstag bleibt es windig. Im Allgäu sind in tieferen Lagen starke Böen mit Geschwindigkeiten um 60 Stundenkilometer aus westlicher Richtung zu erwarten.

Zum Start in den Tag entspannt sich die Wetterlage am Samstag etwas. Aber viele Wolken verhängen den Himmel über Bayern und es kann immer wieder Schneeregenschauer oder Schneeschauer geben. An den Alpen schneit es vor allem am Vormittag noch länger anhaltend. Die Temperaturen sinken deutlich. Der DWD kündigt ein bis sieben Grad an. In den Hochlagen der Alpen und des Bayerwaldes weht es zeitweise stürmisch aus Westen bis Nordwesten.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag klart es etwas auf. Wolken sind am Himmel nur noch vereinzelt zu sichten und nur an den Alpen kommt es noch häufig zu Schneeschauern. Die Temperaturen fallen auf minus acht bis minus zwei Grad. Dadurch kann es verbreitet zu Glätte durch Schnee oder gefrierende Nässe kommen. Auf den Straßen ist also Vorsicht geboten.

Wetter in Bayern am Sonntag, 26.2.23: Schnee und Dauerfrost aber weniger Wolken

Auch am Sonntag, 26. Februar 2023, bleibt es unfreundlich in Bayern. Der Himmel ist wolkenverhangen und vor allem an den östlichen Mittelgebirgen und an den Alpen kann es vereinzelt zu Schneeschauern kommen. Außerdem kündigt der DWD für diese Region leichten Dauerfrost an. Ansonsten liegen die Temperaturen zwischen dem Gefrierpunkt und vier Grad.

In der Nacht von Sonntag auf Montag fällt an den östlichen Mittelgebirgen und an den Alpen nur noch etwas Schnee, aber es kann streckenweise wie in der Nacht zuvor glatt werden. Es ist also Vorsicht geboten. Ansonsten klart der Himmel über Bayern etwas auf. Die Temperaturtiefstwerte liegen bei minus neun bis minus drei Grad.

Wetter in Bayern am Montag, 27.2.23: Die Sonne lässt sich wieder blicken

Zum Wochenstart wird das Wetter in Bayern am Montag, 27. Februar 2023, wieder etwas freundlicher. Zwar sind am Himmel noch viele Wolken zu sehen, aber es bleibt meist trocken. Nur an den Alpen können ein paar Schneeflocken fallen. Im Tagesverlauf bessern sich dann die Chancen auf Sonne. Die lässt sich am Montag bei spätwinterlich kalten Temperaturen von minus zwei bis maximal fünf Grad zeitweise blicken. Es weht ein mäßiger bis frischer, im Allgäu stark böiger Wind aus Nordosten über Bayern.

In der Nacht von Montag auf Dienstag klar es laut DWD weiter auf. Gebietsweise kann es noch hochnebelartige Bewölkung geben. Die Temperaturen liegen bei minus acht bis minus drei grad und können über Schnee auf etwa minus zehn Grad fallen.

