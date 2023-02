Wetter in Bayern heute, 23.2.23: Das Wetter kippt und bringt wieder Schnee

Nach dem Sonnenschein der vergangenen Tage wird es Richtung Wochenende in Bayern ungemütlich. Hier kommt der Wetterbericht für Donnerstag, 23. Februar 2023, und die kommenden Tage.

23.02.2023 | Stand: 11:18 Uhr

Die vergangenen Tage machten in Bayern wirklich Lust auf den Frühling. Doch am Donnerstag, 23. Februar 2023, kippt das Wetter laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wieder und wird aufs Wochenende hin noch richtig ungemütlich - mit Warnungen vor Gewitter und starken Schneefällen. Hier kommt der Wetterbericht für Donnerstag und die Aussichten für die zweite Wochenhälfte.

Wetter in Bayern heute am 23. Februar 2023

Die Sonne macht sich am Donnerstag eher rar. Stattdessen ziehen über Bayern viele Wolken, aus denen im Tagesverlauf von Westen her nach Osten gelegentlich Regen fallen kann. Das freundlichste Wetter ist in Ostbayern zu erwarten, ein wenig Sonne gibt es am Vormittag im Chiemgau. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von neun bis 13 Grad. Ein schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest weht über den Freistaat.

In der Nacht zum Freitag fällt zumindest in manchen Regionen Bayerns noch etwas Regen, doch die Wolkendecke lockert im Laufe der Nacht auf. Dann sinkt die Temperatur auf fünf bis ein Grad. Vorsicht vor Glätte in Alpennähe: Dort kühlt es teilweise auf den Gefrierpunkt ab.

Wetter in Bayern morgen, am 24. Februar 2023

Der Freitag wird ungemütlich. Der Tag beginnt stark bewölkt, ab Mittag fallen dann schauerartiger Regen. In den Kammlagen der nördlichen Mittelgebirge kann dann abends der erste Schnee fallen. Die Temperatur erreicht Höchstwerte von sechs Grad im Frankenwald bis zwölf Grad am Alpenrand. Ein frischer Westwind treibt zuweilen starke Böen über Bayern. Vereinzelte Gewitter schließt der DWD nicht aus, eine Unwetterwarnung gibt es allerdings noch nicht.

Das schlechte Wetter verfestigt sich in der Nacht zum Samstag. Dann regnet es häufig, im Süden mitunter kräftig. Hier lassen sich Blitz und Donner sehen und hören. Im Laufe der Nacht sinkt die Schneefallgrenze von Norden her bis in tiefe Lagen ab. Insbesondere an den Alpen und im südlichen Vorland rechnet der DWD mit zum Teil kräftigen Schneefälle. Vorsicht: Hier kann es auch zu Glätte kommen, wenn der Niederschlag friert, da in manchen Regionen die Temperatur bis unter den Gefrierpunkt sinkt.

Wetter in Bayern am Samstag, 25. Februar 2023

Wolken, Schnee und Regen bleiben den Bayern auch am Samstag. Die Sonne lässt sich kaum blicken. Besonders an den Alpen hält der starke Schneefall über den Tag an. Die Temperaturen steigen maximal auf ein bis sieben Grad. Außerdem bleibt es windig bei zeitweise stark böigem West- bis Nordwestwind.

In der Nacht zum Sonntag zeigt sich der Himmel teils wolkig, teils klar. Dennoch kann es weiter schneien, besonders an den Alpen. Wer nachts das Haus verlässt, sollte auf eisige Glätte Acht geben: Bei minus ein bis minus acht Grad friert der Schnee oder Schneeregen am Boden.

Wetter in Bayern am Sonntag, 26. Februar 2023

Die Woche endet ungemütlich und frostig: Der Himmel bleibt am Sonntag stark bewölkt, vor allem an den östlichen Mittelgebirgen und an den Alpen gibt es laut DWD einzelne Schneeschauer und leichten Dauerfrost. Ansonsten liegen die Temperaturen in Bayern knapp über dem Gefrierpunkt, bei null bis fünf Grad. Der Wind flaut ab.

In der Nacht zum Montag schneit es an den östlichen Mittelgebirgen und an den Alpen, dazu kommt streckenweise Glätte auf den Straßen. Die Temperaturwerte sinken auf zwischen minus drei und minus neun Grad.

