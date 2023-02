Wetter in Bayern heute am 17.2.23: Es kommen stürmische Böen!

Nach einigen Sonnentagen wird es ungemütlich im Freistaat. Was bringt das Bayern-Wetter am Freitag, 17. Februar 2023, und am Wochenende?

17.02.2023 | Stand: 06:57 Uhr

In den vergangenen Tagen konnte man in Bayern gut und gerne Lust auf den Frühling bekommen. Doch aufs Wochenende hin kippt das schöne Wetter laut dem Deutschem Wetterdienst (DWD) wieder: Hier kommt der Wetterbericht für Freitag, den 17. Februar 2023, und die kommenden Tage.

Wetter in Bayern am Freitag, 17. Februar 2023

Am Freitag bedecken dicke Wolken den Himmel. Zeitweise fällt leichter Regen. Nur in Alpennähe dringt anfangs durch ein paar Wolkenlücken die Sonne. Am Morgen hat es in Niederbayern und manchen Alpentälern außerdem noch leichten Frost, dort schließt der DWD Glatteis durch gefrierenden Regen nicht aus. Autofahrer sollten darauf Acht geben.

Die Temperaturen erreichen am Freitag maximal sechs bis 13 Grad. Außerdem weht ein frischer bis stürmischer Westwind, der im Laufe des Tages stärker wird: Der DWD warnt im Bergland vor Sturmböen um 80 km/h, in Gipfellagen um 90 km/h. Ab Mittag erreichen auch das bayerische Flachland Windböen um 60 km/h.

In der Nacht zum Samstag herrscht starke Bewölkung. In den Gebieten nördlich der Donau fällt im Laufe der Nacht Regen. Die Temperaturen kühlen ab auf zehn bis vier Grad ab, der starke Wind weht weiter.

Wetter in Bayern am Samstag, 18. Februar 2023

Auch der Samstag bleibt in vielen Gebieten regnerisch und ungemütlich. Die besten Chancen auf etwas Sonne gibt es an den Alpen und im Vorland. Hier bleibt es auch vorwiegend trocken. Die Temperaturen steigen auf acht bis 16 Grad; am mildesten wird es im Chiemgau. Vorsicht ist weiterhin beim Wind geboten, vor allem als Autofahrer: Die starken bis stürmischen Windböen wehen weiterhin durch Bayern.

In der Nacht zum Sonntag bleibt der Himmel weiterhin bedeckt und gebietsweise fällt Regen aus den Wolken. Die Temperatur geht auf acht bis zwei Grad zurück, dafür schwächt der Wind im Laufe der Nacht spürbar ab.

Wetter in Bayern am Sonntag, 19. Februar 2023

Auch für den Sonntag rechnet der DWD mit starker Bewölkung und häufigem Regen. Die Temperatur erreicht Höchstwerte von fünf bis elf Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch aus Westen oder Nordwesten. Auf den Bergen bleibt es stürmisch.

Nachts zieht sich der Regen nach Südosten zurück und von Norden lockern die Wolken allmählich auf. Die Temperatur bewegt sich um den Gefrierpunkt, weshalb örtlich mit Glätte durch überfrierende Nässe zu rechnen ist.

Lesen Sie auch