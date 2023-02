Wetter in Bayern heute am 20.02.2023: Frühlingsgefühle zum Wochenstart

Frühlingsgefühle nach einem ungemütlichen Wochenende. In Bayern wird es trocken und teils sonnig bei milden Temperaturen. Der Wetterbericht zum Montag.

20.02.2023 | Stand: 12:39 Uhr

Zum Wochenstart wird es mild und teils sonnig in Bayern. Das Wetter zum Rosenmontag startet zunächst bewölkt, bis es im Laufe des Tages mehr und mehr aufklart und die sonnigen Abschnitte von Westen her zunehmen. Die Temperaturen sind tagsüber überall mild. Der Wind weht teils kräftig, in Nordbayern kann es zu starken Böen kommen. Den vollständigen Wetterbericht für Montag, den 20. Februar 2023, und die Nacht zum Dienstag, lesen Sie hier.

Wetter heute: Weitgehend sonnig und trocken in Bayern

Am Rosenmontag bleibt es in Bayern anders als in Mittel- und Norddeutschland ausnahmslos trocken. Im Osten, vor allem in den Mittelgebirgen, ist es allerdings zunächst überwiegend stark bewölkt. Abgesehen davon zeigt sich bis zum Nachmittag im ganzen Bundesland die Sonne, die nur zeitweilig örtlich von Schleierwolken zurückgehalten wird. Gegen Abend ziehen dann im nördlichen Franken wieder Wolken auf.

Wetter in Bayern am 20.02.2023: Teils heftige Sturmböen

Zu dem sonnigen, trockenen und milden Wetter in Bayern gesellen sich teils heftige Böen. Es bläst ein mäßiger bis frischer, besonders nördlich der Donau starker Südwestwind, der in Nordbayern gebietsweise bis zu 50 Stundenkilometer schnell pfeift. In den Kammlagen der Mittelgebirge sowie auf Gipfeln der Alpen ist zeitweilig sogar mit stürmische Böen von bis zu 70 Stundenkilometern zu rechenn. Auf den Gipfeln des bayerischen Waldes sind Sturmböen von 90 Stundenkilometern nicht ausgeschlossen.

Wetter in Bayern heute: Sehr milde Temperaturen für die Jahreszeit

Für Mitte Februar wird es ungewöhnlich mild im Freistaat. Die Höchsttemperaturen liegen am Rosenmontag zwischen neun Grad im Landkreis Hof und im Bayerischen Wald und 15 Grad am Alpenrand und sogar 17 Grad im Chiemgau. Gegen Abend fallen die Temperaturen überall auf einstellige Werte, bis sie nachts den Nullpunkt tangieren.

Wetter in Bayern zum Dienstag: Temperaturen fallen, es bleibt trocken

Die bayerische Nacht ist meist klar und nur vereinzelt bewölkt wie im nördlichen Frankenland oder an den östlichen Mittelgebirgen, es bleibt aber trocken bei Tiefstwert-Temperaturen um drei Grad. Die starken Böen nehmen in der Nacht allmählich ab. Auch der Dienstag hält in Bayern Frühlingsgefühle bereit.

Lesen Sie auch