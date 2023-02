Wetter in Bayern morgen am 16.2.2023: Dichte Wolken machen es der Sonne schwer

In der Nacht zum Donnerstag, 16. Februar 2023, warnt der Deutsche Wetterdienst vor Glätte und Frost. Tagsüber wird es aber etwas freundlicher. Wie das Wetter in Bayern wird, lesen Sie hier.

15.02.2023 | Stand: 12:11 Uhr

In Bayern bringt der Donnerstag einen Mix aus Frost, Sonne, dichten Wolken und Regen. Dafür klettern die Temperaturen aber auch wieder etwas in die Höhe und werden zweistellig. Den vollständigen Wetterbericht lesen Sie hier.

Wetter in Bayern am Donnerstag: DWD warnt vor Frost und Glätte

Zum Start in den Donnerstag, 16. Februar 2023, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Nacht vor Frost und Glätte. Zudem kann es nachts vor allem im Norden und Osten Bayerns zu dichtem Nebel kommen. Auf den Straßen ist also Vorsicht geboten.

Tagsüber wird es, wie am Mittwoch, etwas freundlicher. Sobald sich Nebel und Hochnebel aufgelöst haben, kommt die Sonne durch. Am Himmel zeigen sich nur wenige Wolkenfelder. Nachmittags ziehen allmählich dichtere Wolken auf und im nördlichen Franken kann es etwas regnen. In Niederbayern weht ein schwacher und im Rest des Freistaats ein mäßiger Wind aus Südwesten. Die Temperaturen liegen zwischen sechs Grad an der unteren Donau und 13 Grad in Alpennähe.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kann es wieder rutschig werden. Für Niederbayern sagt der DWD vereinzelt Glatteis durch gefrierenden Regen voraus. Leichter Regen kommt in der Nacht nämlich aus dem Norden, an den Alpen soll es trocken bleiben. Die Temperaturen sinken auf null bis sieben Grad, in Alpentälern und im Bayerwald auf minus ein Grad.

Wetter in Bayern am Freitag: Regen und dichte Wolken

Am Freitag, 17. Februar 2023, zeigen sich morgens nur in Alpennähe größere Lücken in der dichten Wolkendecke. Im Rest Bayerns ist es stark bewölkt und kann teils auch regnen. Aus Südwesten bis Westen weht ein mäßiger bis frischer Wind, der in Böen teilweise stark bis stürmisch werden kann. Wärmer als sechs bis 13 Grad wird es am Freitag laut DWD nicht.

In der Nacht von Freitag auf Samstag bleibt es bewölkt. Nördlich der Donau wird es in großen Teilen regnen. Und auch der Wind lässt nicht nach und weht weiterhin in starken bis stürmischen Böen aus Südwesten und Westen. Die Temperaturen sinken leicht auf vier bis zehn Grad.

Wetter in Bayern am Samstag: Chancen auf Sonne in einigen Regionen

Am Samstag, 18. Februar 2023, steigen die Chancen auf Sonne. Laut DWD zeigt die sich vor allem an den Alpen und im Vorland. Ansonsten regnet es gebietsweise über Bayern. Die Temperaturen liegen bei acht bis 15 Grad. Am wärmsten wird es der Vorhersage zufolge im Chiemgau. Dabei bleibt es aber windig. Ein starker bis stürmischer Westwind weht über Bayern.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag lässt der Wind etwas nach. Dabei bleibt es bewölkt und gebietsweise kann es regnen. Die Temperaturen fallen auf drei bis acht Grad.

