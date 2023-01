Wetter in Bayern morgen am 20. Januar 2023: Schnee und Dauerfrost

Das Wetter für morgen, Freitag, den 20. Januar 2023, zeigt sich in Bayern von seiner winterlichen Seite. Die genaue Vorhersage für den Rest der Woche lesen Sie hier.

19.01.2023 | Stand: 13:17 Uhr

In Bayern bestimmen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Tiefdruckeinfluss und kalte Meeresluft das Wetter. Es ist mit Schneefall und Minusgraden zu rechnen, der Himmel bleibt bis Ende der Woche bewölkt.

Wetter heute am Freitag, 20. Januar 2023, in Bayern: leichter Schnee und schwacher Wind

Am Freitag zeigen sich am Himmel erneut viele Wolken. Und auch der Schnee wird weiter fallen, allerdings in Franken kaum noch, so der DWD. Die Maximaltemperaturen liegen bei minus drei bis plus zwei Grad. Schwacher bis mäßiger Wind und zeitweise auffrischender Wind um West. In München hat es minus ein Grad, in Nürnberg und Augsburg liegt die Temperatur bei null Grad.

Die Wolken bleiben auch in der Nacht zum Samstag wechselnd bis stark. In Alpennähe häufig, sonst nur vereinzelt Schneefall mit Glätte. Die nächtlichen Tiefsttemperaturen sind zwischen minus drei und minus acht Grad. Auch in dieser Nacht gilt: Vorsicht auf den Straßen, es wird glatt.

Wetter am Samstag, 21. Januar 2023, in Bayern

Auch am Samstag wird der Himmel überwiegend stark bewölkt sein. In Alpennähe und an den östlichen Mittelgebirgen kommt es hin und wieder zu Schneefall, sonst gibt es kaum Niederschlag. Mit minus drei bis plus ein Grad bleibt es in Bayern bei Dauerfrost.

In der Nacht zum Sonntag anfangs an den Alpen, im weiteren Verlauf von Osten her verbreitet Schneefall. Die Temperaturen fallen dann auf zwischen minus ein und minus sieben Grad. Es bleibt glatt auf den Straßen.

Wetter am Sonntag, 22. Januar 2023, in Bayern

Mit diesen Bedingungen endet auch die Woche. Am Sonntag muss man aus dichten Wolken zeitweise mit Schneefall rechnen. Die Temperaturen liegen höchstens bei minus vier und plus zwei Grad. Mäßiger, ab und an frischer Westwind weht. An den Alpen soll es bis zu minus zwölf Grad kalt werden. In der Nacht auf Montag müssen Autofahrer in Bayern auf Nebel und Glätte Acht geben.

Lesen Sie auch